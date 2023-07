ISCURIO SKANDALOZAN SNIMAK MAJE I BILALA IZ SPAVAĆE SOBE! On simulira SAMOUBISTVO, dok ona pokazuje ČIST BLUD (VIDEO)

Kontroverzan rijaliti par Maja Marinković i Bilal Brajlović ponovo je dospeo u žižu interesovanja javnosti.

Njih dvoje su, naime, pozirali za društvene mreže dok su se opuštali u jednom spa centru, a Maja Marinković je sve vreme snimala svoje fizičke atribute u minijaturnom bikiniju, kako to inače zna da radi.

Bilalu Brajloviću se, po svemu sudeći, nije dopalo to što njegova devojka pokazuje, pa ju je udario po glavi, a onda i u više navrata simulirao samoubistvo pištoljem, šokirajući mnoge.

00:13 Maja Marinković se snima gola

Ona se sve vreme smeškala, te nije marila za njegove poteze, a kako je sve ovo izgledalo pogledajte u videu koji je iznad.

Maja i Bilal, inače, zajedno žive u iznajmljenom stanu u Sarajevu, a njihov odnos navodno nije nimalo idiličan. Oni su, kako je pisao "Star", nedavno imali ozbiljnu svađu, koja se završila i fizičkim okršajem zbog Bilalovog flerta sa drugom devojkom.

foto: Printscreen/instagram/majaamarinkovic

- Maja i Bilal su bili u nekom kafiću preko dana i za susednim stolom su sedele neke devojke koje su ih pitale da li mogu da se fotografišu sa njima. Sve je bilo u najboljem redu dok u nekom trenutku Maja nije promenila izraz lica i rekla Bilalu da krenu u stan. Kada su stigli ona je napravila haos, gađala ga je jastucima, čašom, nasrtala na njega... On je pitao šta se desilo i zašto je poludela, da bi mu ona rekla da je sve videla i da nju niko ne može praviti budalom. Da sumnja da je on sa jednom od devojaka koje su se sa njima slikale bio i da nju ne pravi budalom - rekao je tad izvor za pomenut medij i dodao:

foto: Printscreen/instagram/majaamarinkovic

- Bilal je bio šokiran, gurnuo je na krevet i istrčao iz stana. Zvao je drugare i sve im ispričao, pa je na dva dana uzeo hotel da ga Maja ne bi našla. Ona je nakon dva dana kako se on uopšte nije javljao i nije znala gde je, nazvala Takija i rekla mu da dođe po nju. Onda je Taki zvao Bilala da vidi šta se dešava. Zamoli ga da ode u stan kod Maje i da se pomire, da ne bije on put do Sarajeva za džabe. Tako je i bilo. Bilal je Maji rekao da ako se slična situacija ponovi završavaju zauvek.

foto: Printscreen/instagram/majaamarinkovic

(Kurir / Blic)

Bonus video:

00:07 Maja Marinković odjavila Bilala i odmah uletela u krevet drugom