ŠTA SE DESILO SA ALINOM JUHART? Posle takmičenja nestala, a ovo je istina o NEPRIJATNOSTIMA koje je doživela, otkrila detalje!

Početak ovogodišnje sezone „Zvezda Granda“ obeležilo je pojavljivanje prve transrodne pevačice u takmičenju, Aline Juhart iz Maribora koja je zbog svog priznanja oko seksualnog opredeljenja postala prava senzacija.

Nakon takmičenja u najgledanijem šou programu Alina se delimično povukla iz medija, a sada je prvi put govorila o svom ušešću i otkrila kakve novine su se dogodile u njenom životu.

Ostavila si veliki pečat u takmičenju, ali nisi ušla u finale. Da li su se sad konačno slegli utisci i da li si razočarana što nisi ušla u samu završnicu?

„Slegli su se utisci i presrećna sam što sam bila deo tako predivne priče i tako nema prostora za razočarenje, pogotovo kad veruješ da za sve uvek postoji razlog“.

Da li nešto promenilo u tvom životu posle „Zvezda Granda“?

„Iskreno, jeste! Prvo u meni se mnogo toga promenilo, a i iskustvo koje sam imala u takmičenju mi je promenilo život na više nivoa. Prvo u privatnom, gde sam sebe stvarno postavila kao ženu i gde me sad svi zovu Alina i to je nešto za šta nisam ni bila svestna koliko mi je bitno. A drugo je poslovno gde dobijam stvarno predivne ponude za različite segmetne umetnosti i to me stvarno raduje.“

Na tebe niko nije ostajao ravnodušan dok si takmičila, a kako je sad? Da li ljudi reaguju na ulici kada te vide?

„Prepoznaje me baš ogroman broj ljudi i to svuda na Balkanu, od Makedonije, Srbije, Bosne, Crne Gore, Hrvatske, do naravno Slovenije, čak i policajci na graničnim prelazima… Svuda me prepoznaju i mnogo je zanimljivo (smeh), ali što mi je najlepše to što ne samo da me prepoznaju, nego mi čestitaju na hrabrosti i kažu mi da sam inspiracija. To mi je najveći kompliment.“

To je napredak za naše društvo, s obzirom da živimo na Balkanu i da smo skloni tome da osuđujemo različitost. A da li možda imala neku neprijatnu situaciju zbog priznanja da se osećaš i živiš kao žena?

„Jeste, veliki napredak za društvo i ja sam prijatno iznenađena. Iskreno, nijedan neprijatan komentar nisam dobila, niti sam imala neprijatnih situacija. Znam da ih je bilo tokom takmičenja, ali meni lično nijedan nije bio upućen ili me nije dotakao.“

Ti si svoju misiju da širiš ljubav onda definitivno ispunila!?

„Tačno tako. I stvarno sam prezahvalna pre svega ‘Zvezdama Granda’ i svima u produkciji na podršci. Bilo je momenta kad nije bilo najlakše i vi ste bili ti, koji su mi dali ogromnu snagu.“

A šta dalje, Alina? Imaš li neke planove, da li si razmišljala o tome da snimiš pesmu?

„Iskreno toliko mi se najrazličitijih stvari otvara da ne znam tačno gde da gledam (smeh), najviše po pitanju glume, ali što se tiče muzike, tu imam još neke stvari da opravdam jer mislim da nikako nisam još ni blizu pokazala šta umem. Rekla sam ja vama u oproštajnom intervjuu, nije Alina rekla zadnje još. Tek ćete videti.“

Kažeš da imaš planove po pitanju glume, da li to znači da postoji mogućnost da te gledamo na filnskom platnu?

„Sigurno, već je dogovoreno,ali ne mogu ništa više da kažem za sad."

