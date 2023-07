ŠOK PRIZNANJE MOKE SLAVNIĆA! Bivši košarkaš otkrio da je izneo GOMILU LAŽI da bi odbranio Zvezdana: Morao sam da IZMIŠLJAM!

Zoran Moka Slavnić, nekadašnji košarkaš i otac bivšeg rijaliti učesnika Zvezdana Slavnića, javno je priznao da je u medijima pričao laži o Mileni Kačavendi.

Naime, Milena i Moka su započeli medijski rat tokom "Zadruge 6". Kačavenda je htela da odbrani od Zvezdana svoju drugaricu i kumu Anu Ćurčić, koja je takođe bila učesnik pomenutog rijalitija. Međutim, nakon što su kume stavile tačku na svoje prijateljstvo, Milena se izvinila Moki, zbog čega se Slavnić oglasio i odgovorio joj.

Moka je priznao da se služio lažima, kako bi onemogućio Mileni da gledaocima ogadi Zvezdana.

- Moja prijateljica, inače glumica iz Zagreba, rekla mi je da se zahvalim Mileni i da ne govorim stvari kakve ona govori o meni, tako da se ja sada njoj zahvaljujem što se izvinila. Ja nisam na početku bio ljut na nju, jer sam znao koja je njena misija, a to je da odbrani Anu. Ona je zato gadila Zvezdana, ali to je pogrešna taktika, kao i to što je htela da pocrta i mene. Bolje bi prošla da je govorila istinu. Nisam joj to zamerio, ali sam morao da odgovorim na neke stvari. Ja sam prvi put za nju čuo kada je rekla "tatko bez patko", i pitao sam "ko je ta" - rekao je nekadašnji košarkaš i dodao:

- Eto, sad je ona videla kako je prošla i šta je dobila što se krvavo borila za Anu. Primarni razlog njenog izvinjenja je to što više nije bliska sa gospođicom koja joj se nije zahvalila na adekvatan način. Ona je sada popularna, pa može bezobrazno i nekulturno da govori, ali nije mi nesimpatična. Dobar je ona govornik. Kad sam shvatio šta je sve ona izmišljala i ja sam morao da izmišljam. Evo, posle 57 godina javno kažem da sam slagao, ali morao sam nakon što je ona izmislila da me je Zvezdan prebio na Dorćolu, a da sam ja prebio njegovu majku i izbacio je iz kuće jer su to stvari koje gade čoveka. Sve to je sada završena epizoda. Drago mi je što mi se izvinila i krivo mi je što sam ja morao da kažem neke stvari, ali ispao sam veći mangup.

