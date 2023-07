OBJAVE NA INSTAGRAMU VOLJENKE ILIĆ KIDAJU DUŠU! Evo koje mesto je pevačica redovno posećivala, ništa nije ukazivalo na TRAGEDIJU!

Bivša učesnica rijalitija "Parovi" Voljenka Ilić pronađena je mrtva u bazenu svoje rezidencije u Kabareu, u Dominikanskoj Republici.

Bila učesnica sedme sezone pomenutog rijalitija, a devedesetih godina bila je popularna kao pevačica i denserka. Iz tih razloga je i povezivana sa opasnim momcima, ali i sa Željkom Ražnatovićem Arkanom i Kneletom.

- Ja sam imala neki nastup i Knele je bio tu sa društvom i mislio je da sam animir dama, i onda sam se ja požalila mami i moja mama se tada pojavila u klubu da me odbrani, ponela je sa sobom i neki heklerčić tada, ali je on uspostavio sa njom veoma dobar odnos i obećao joj da će me čuvati u ovom gradu i da ih tretiram kao braću. Sećam se da sam se tada prvi put vozila u takozvanom slončetu, a mama sedi pored mene i viče dobićeš batine - ispričala je svojevremeno Voljenka.

Iako je bila deo estrade, Voljenka je bila pobožna i vrlo često je posećivala srpske svetinje.

Ono što je privuklo mnogo pažnje jesu njene fotografije iz manastira nakon kojih ništa nije slutilo na tragediju.

Podsetimo, "Dominikan tudej" pisao je, da je na imanju pronađeno pismo na srpskom jeziku, u kome je Voljenka Ilić napisala da ne želi da nastavi da živi. Policija i Ministarstvo za javnost sprovode detaljnu istragu kako bi utvrdili da li je u pitanju samoubistvo ili zločin.

Inače, telo Voljenke Ilić prebačeno je u Nacionalni institut za forenzičke nauke u Santjagu, gde će biti urađena obdukcija.

SOS telefon za pomoć SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org. Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

