VELIKI INTERVJU SANJE MARINKOVIĆ! Progovorila o ljubavnom životu, paralelnim vezama i preljubama, a ovo je njena VELIKA STRAST

Voditeljka Sanja Marinković progovorila je o svom emotivnom životu, ponovnoj udaji, kao i planinarenju u Crnoj Gori, što je ovog leta na nju ostavilo poseban utisak.

- Ljubavi uvek ima, samo je pitanje da li je jednosmerna ulica. Ja uvek imam neku simpatiju zbog čega tako ubrzano, plitko dišem i zbog koje se lepše smejem. Uvek imam nekog, ali on ostane na nivou simpatije. Možda je problem u meni jer nisam dovoljno opuštena, a možda je problem u drugoj strani jer se on obeshrabri brzo. Mnogo mi je smešnije kad mi u restoranu neko priđe i pita odmah čime se bavim. Ja im objasnim čime se bavim i da nekad imam po dva meseca odmora i oni odmah pomisle da sam učiteljica. U inostranstvu mnogo više prilaze, traže mi Instagram, ja uvek kažem bolje broj jer mogu da ga blokiram - rekla je Sanja i otkrila da li bi ponovo stala na ludi kamen.

- Nisam razmišljala tako daleko o kamenju, ali da bih volela da mi se dogodi neka ljubav, to da, uvek sam verovala u ljubav. Mnogi smatraju da je žena u zrelim godinama pametna da se ne zaljubljuje. Ja sam uvek za strast i mislim da u nekim goidnama može biti mnogo bolja. Ne bežim od ludog kamena, bitno je naći nekog naspram sebe da mogu da uživam - poručuje voditeljka i otkriva šta misli o preljubnicima i paralelnim vezama.

- Nikad neću moći da shvatim šta se krije u njihovom mozgu. Nisam za takve veze, ako bih birala svesno, ako je oženjen za mene je tu kraj. Ja se divim tim muškarcima koji mogu da ishendluju sve to. Kad bi se meni to desilo, ako ne saznam, onda je to samo njegov problem - rekla je Sanja u emisiji Premijera Vikend Specijal i otkrila koliko je uživala na planinarenju u Crnoj Gori.

- Ja obožavam planinarenje, ja pešačim i kod kuće, svaki dan po pet kilometara pređem, ali planinarenje mi je posebna strast. Moj bivši suprug i ja smo vodili Strahinju od malih nogu. Ove godine mi je privilegija bila prvi put da budem gošća na Durmitoru. To je najlepša planina na kojoj sam bila do sada. Pešačila sam po 20 kilometara, ima sam fenomenalnog vodiča. 18 jezera imaju, pešačiš, pa se kupaš u jezeru, pa se sunčaš i onda lepo jedeš.

