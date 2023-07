MILJANA PONOVO PROGONI ZOLU! On tvrdi da mu svaki dan radi JEDNU STVAR, moli je da PRESTANE, pomenuo i LEK, a onda SVE IZNEO JAVNO

Bivši zadrugar Lazar Čolić Zola pre nekoliko meseci je okončao vezu sa Miljanom Kulić, a kako kaže, od nje i dalje svakodnevno dobija poruke i pozive sa različitih brojeva.

- Svaki dan me zove sa nekih brojeva. Ne znam da li sam ja takav baksuz, pa ona uvek nađe način kako da dođe do mene i da mi se javi. Devojka ne odustaje. Provocira me, pokušava prvo fino sa mnom, zove na kafu, a onda krene sa bezobrazlukom. - priča pa kaže:

Provocira me, pokušava prvo fino sa mnom, zove na kafu, a onda krene sa bezobrazlukom foto: Instagram/ miljana_kulic_official

- Ja joj želim sve najbolje, samo neka me više ne zove. Probali smo milion puta, nije išlo. Gotovo je. Ja bih bio najveći mostrum kada bih preko svega prešao, ali bi mi verovatno bilo teško pored nje, da nije izašla onda u rijalitju. Imali smo puno lepih zajedničkih trenutaka, ali je došao kraj. Neka me zaobiđe. Jedini lek je da se izbegavamo. Ne želim da pričam sa njom više - rekao je Zola i dodao:

- Nemam više empatiju za nju, koju sam imao ranije. Shvatio sam da se neke osobe neće nikada promeniti. Nisam ni ja savršen, ali mislim da se ljudi ne menjaju. Ona se u jednom tenutku promenila, ja sam se osećao prelepo kada smo boravili na Rajskom ostrvu, a posle je to Rajsko ostrvo postalo životinjsko carstvo. Bacila mi je stvari, prase, sve što sam imao.

- Ja joj želim sve najbolje, samo neka me više ne zove. foto: Pritnscreen

Kurir

Bonus video:

00:20 Zola pokazao Derventu