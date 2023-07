ZVEZDA GRANDA NAVATAO RIBU! Nemanja spas od vrućine našao u moru! Ženu poslao u restoran, on se rashladio, pa bacio mamac!

Finalista prve sezone takmičenja "Zvezde Granda" Nemanja Nikolić porodično letuje u Crnoj Gori.

foto: Petar Aleksić

Naša ekipa koja boravi na primorju spazila je pevača u mestu Kumbor. S obzirom na to da je napolju bilo plus četrdeset, on iz vode nije izlazio. Upravo dok je plivao u Jadranu ga je uslikao naš paparaco.

foto: Petar Aleksić

I dok su njegova žena i deca uživali u obližnjem restoranu, Nemanja je plivao. Puna tri sata folker nije izlazio iz vode. A kad je odličio da ispliva na kopno bacio se na ribolov.

foto: Petar Aleksić

Štapovi za pecanje su mu bili na dohvat ruke. Zabacio je duboko i ulovio ogromnu ribu. Ručak je po svemu sudeći bio odličan.

