"NISU ME UČILI DA VERUJEM U BOGA, BEŽALA SAM OD TOGA DA SE KRSTIM " Šok detalji iz života Dijane Đoković, ovako je promenila veru

Majka Novaka Đoković, Dijana Đoković postala je poznata je širom sveta kao njegova najveća podrška i oslonac.

Ona privlači veliku pažnju javnosti, a o njenom životu retko govori. Ipak, iza njenog imena krije se veoma zanimljiva životna priča. Novakova majka rođena kao kao Dijana Žagar u Hrvatskoj 1964. godine.

Sa suprugom Srđanom dobila je trojicu sinova - Marka, Novaka i Đorđa. Svoj život posvetila je porodici. Njen suprug je neretko isticao koliko je Dijana žrtvovala zbog njih i koliko je snažna ličnost.

- To što je ona sve istrpela sve ove godine, ma to je neverovatno! Pa i mene, težak sam. Ali i sve te okolnosti u kojima smo živeli, u kojima su deca odrastala. Čak 17 godina smo boravili po tuđim stanovima. Radila je, dojila je i čuvala Novakovu mlađu braću, i još nam slala novac da bismo igrali na turnirima", rekaoo je Srđan.

Otac Dijane Đoković Zdenko Žagar živi u beogradskom naselju Čukarica i otkako mu je preminula druga supruga 2017. godine, ističe da je vrlo usamljen.

Jednom prilikom je dao intervju gde je govorio o detaljima iz njihovog života.

- Po nacionalnosti sam Hrvat, rođen sam u Vinkovcima. Moja bivša supruga, Novakova baba, takođe je rođena u istom mestu. Tamo smo se i upoznali. Bili smo oficiri koji su došli na službu. Ja sam došao u Beograd, a ona je još pohađala školu, pa smo se posle, kad mi se pridružila, venčali. Tako se rodila Dijana, pa Sanda – rekao je Zdenko za Novu.rs i dodao:

- Normalno je da će biti više priklonjen Srbima i ja nemam ništa protiv toga. Ne bi bolje prošao u životu ni da se predstavlja kao Hrvat. Ni to nitko ne bi prihvatio. Isto bi ga svojatali. Pre nekoliko meseci zvala me je jedna rođaka koja živi u Vinkovcima da me pita gde je Dijana rođena. Znači, u Hrvatskoj se raspravlja o tome - dodao je Zdenko, koji neko vreme nije bio u kontaktu s ćerkom jer su se on i njena majka rastali.

O razvodu

- Svašta se izdešavalo u našim porodičnim odnosima. Nisam mnogo učestvovao u Novakovom odrastanju. Pre nego što je rođen, ja sam četiri godine bio u Prištini. Bivša supruga i deca živeli su u Beogradu, a ja tamo. Dolazio sam vikendom. Posle sam se razveo, pa sam bio prinuđen da se malo distanciram od porodice. Kontaktirao sam ja sa njima, ali to nije bilo to. Dijana je mene krivila za razvod i to ne može da mi oprosti. Smatram da je za razvod uvek potrebno dvoje. Koliko je muškarac kriv, toliko je i žena kriva. Žao mi je što je sve tako ispalo – pričao je tada Žagar.

Dijana je takođe govorila jednom prilikom o svom odrastanju i tom prilikom dotakla se vere.

- Moji roditelji jesu katolici, ali su ih partija i komunizam vaspitavali. Izjašnjavali su se kao Jugosloveni. Mene nisu učili odmalena da ja verujem u Boga, niti smo slavili Uskrs ili Božić. Onda to nisam mogla ni na svoju detu da prenesem, jer ni ja nisam imala, biću iskrena. U Srđanovoj porodici opet nisu isto bili kršteni, jer nisu smeli - kaže Dijana.

Po želji Srđanove mame organizovali zajedničko krštenje

- Pokojna Srđanova majka Stanka, koja je imala jako tešku bolest - rak kostiju, pred kraj života je rekla da bi volela da krsti decu pre nego što umre. I ja sam se pitala kako da se krstim, kada su moji poreklom katolici. Nisam bila krštena u katoličkoj crkvi, ali poreklo vučem, iako sam odrasla i živim u Srbiji ceo život - objašnjava.

Otkriva da se u njoj nešto promenilo samo od sebe kada je donela na svet drugog sina.

- Međutim, što su oni mene više pristiskali, ja sam bila sve dalje od te odluke, e onda su me pustili. Kada sam rodila Marka, e tada se u meni nešto samo preokrenulo. I rekla sam: "Da, ja želim da se krstim i želim da krstim moju decu". I tako smo odlučili da se svi krstimo u maju 1992. u Žiči i to u staroj crkvi.

- U jednom momentu mi prilazi sveštenik i sad ja treba da kažem svoje ime. Kada sam izgovorila Dijana, on me onako pogleda i kaže ne može, nije pravoslavno, već rimokatoličko. Vrteo se tri kruga oko oltara i vrati se i pita šta da radimo. Opet se proštea tri kruga oko oltara i ja se setim da kod katolika postoji kršteno i građansko ime. I kažem mu mogu li da zadržim moje ime, volim ga, a vi meni dajte crkveno ime. I on pristane.

Mislila je da će joj Srđan dati ime Srbijanka

- Pogledam krajičkom oka Srđana, vidim da mu radi mozak 360 na sat, a u sebi se molim da nije samo Srbijanka, jer je on meni, dok smo se zabavljali, rekao kakva Dijana, ja ću tebe da preksrtim u Srbijanka. A ja sam imala i razrednu u Nišu koja se tako zvala i bila je onako oštra. Da bi on u jednom momentu rekao Milica i ja sam odmah rekla - može! Tako da je meni kršteno ime Milica i mi smo se venčali kao Srđan i Milica Đoković - kroz osmeh je ispričala Noletova mama u emisiji "Dok anđeli spavaju".

Kako je počela Dijanina i Srđanova ljubavna priča

- Došla je da skija i polaže za instruktora skijanja, a na kraju je ostala 'nasankana'. Ugledao sam je u plavom kombinezonu, zapazio njenu figuru. Nisam uspeo da je zavedem na prvu, trebalo mi je nekoliko dana uveravanja, ali na kraju sam uspeo - ispričao je Srđan Đoković, koji se tada i prisetio trenutka kada je saznao da postaje otac.

- Začeo se Novak, a Dijana je posegla za nekim ženskim trikom i rekla mi je da ja nemam nikakve obveze, da je ona odlučila da rodi dete. Sve ostalo je istorija. Dogodilo se šta se dogodilo - rekao je i odao supruzi priznanje.