VERICA RAKOČEVIĆ ZALJUBLJENA KAO TINEJDŽERKA! Oduševljena fotografijom muža, bacila SOČAN komentar i uporedila ga sa ovim GLUMCEM!

Modna kreatorka Verica Rakočević (75) prokomentarisala je na društvenim mrežama poslednje fotografije supruga, muzičara Veljka Kuzmančevića (40), te ga uporedila sa čuvenim "najvećim frajerom Holivuda", glumcem Džejsonom Momoom (43).

- Svi ravnozemljaši da izađu na pučinu da vide da je ipak kriv (horizont) - napisao je Veljko Kuzmančević u svom stilu u opisu fotki na Instagramu.

Verica je vrlo brzo komentarisala ove slike.

Džejson Momoa! - napisala mu je, uz emotikon srca.

- Da? Ja sam! - odgovorio joj je Veljko.

Verica Rakočević je, inače, od 2013. godine je u braku sa Veljkom. Ona ne krije da njen suprug zarađuje dosta manje od nje, što joj nimalo ne smeta.

- Moj muž u Narodnom pozorištu ima 40.000 dinara platu, a ja primam deset puta više - kazala je jednom prilikom.

- Uopšte nije važno ko koliko ima, da li on ima više ili ja. Mi to zajedno imamo - dodala je tad za "Magazin In".

- Moj muž kad sutra bude napravio veliku karijeru, a hoće sto posto, sigurno me neće ostaviti. Ja to znam i osećam - zaključila je kreatorka.

Veljko je u Narodnom pozorištu na poziciji organizatora izvođenja predstava.

- Narodno pozorište je ozbiljna kuća, koja zahteva ozbiljan pristup poslu. Istovremeno, već godinama radim sa velikim orkestrom od pedeset članova. Toliko se dobro poznajemo, da dišemo kao jedan organizam. Trudimo se da tekuće probleme ostavimo ispred ulaza u salu. Opet, to su ljudi koji će pre pristati na manju zaradu, nego što će preći liniju, ljudsku, stvaralačku, umetničku - rekao je Kuzmančević nedavno za "Hello".

