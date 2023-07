MATORA OTKRILA KADA DOLAZI BEBA U PORODICU TOMIĆ! Sa Anitom odabrala dečija imena, pa progovorila o svojim roditeljima: Teško je..

Bivše zadrugarke Anita Stanojlović i Jovana Tomić Matora venčale su se u Crnoj Gori, a nakon glamuroznog venčanja na Svetom Stefanu vratile su se u Beograd.

Njih dve su sada otkrile i neke zanimljive detalje o njihovom odnosu, o kojima do sada nisu pričale.

Matora je na početku progovorila o tome da želi da se ostvari kao majka, s obzirom da Anita već ima dete iz prvog braka.

- Ja nisam ni bila svesna do skoro da sam odmah dobila full paket, i ženu i dete! Njen sin je presladak, dobar je, poslušan, ali je hiperaktivan. Nisam se nadala da ćemo odmah postati takvi ortaci, ali stvarno jesmo, rekla je ona pa se osvrnula na vantelesnu oplodnju:

- Planiram to i biće! Potrebne su izuzetne pripreme, a odlučile smo da malo zastanemo, što zbog Alekseja što zbog nas. Ja već ulazim u neke godine kada bi to trebalo da uradi...u toku naredne godine sigurno, rekla ona - rekla je Matora.

Matora je na pitanje o polu deteta rekla da joj je sada svejedno i ako je ranije razmišljala o dečaku.

- Verovao ili ne, Aleksej je bilo ime predviđeno za sina, a za devojčicu mi se dopada Alegra, mada Anita ne voli strana imena. Evo i Teona je lepo ime, dodala je Matora.

Matora se dotakla i svojih roditelja i otkrila da li oni podržavaju njihovu vezu i brak.

- Moji apsolutno nemaju ništa protiv Anite. Ja sam već 10 godina to što jesam, znate i za moje veze i sve... Sve se to zna i to znaju i oni, ali su stari i ja nisam dugo uz njih, pa nekako na sve ovo gledaju kao da odlazim iz kuće. Falim im u životu, teško im je, a ja sada imam Anitu, Aleksej je tu... Pravimo porodicu. Ali imaćemo jedan porodični ručak gde će moja porodica upoznati Anitu, a ja bih volela da tu bude prisutna i njena majka, rekla je Matora.

