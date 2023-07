"ŠABAN SE GUŠIO U PASULJU SA KOBASICOM KADA SAM GA NAŠAO!" Rade Petrović šokirao: Po ovome sam znao da će postati LEGENDA

Radivoje Rade Petrović, gostovao je u emisiji Puls Srbije, kod voditelja Ivana Gajića u razgovoru o minulim vremenima, muzici i nekim legendama stare muzičke scene.

U mladosti je trenirao fudbal, ali krajem šezdesetih godina se odlučio za pevanje. Njegov prvi veliki hit je bila pesma „Kud se žuriš, hej, živote”. U karijeri je sarađivao sa poznatim muzičarom Ilijom Spasojevićem. Neke od ostalih njegovih najpoznatijih pesama su Pastirica, Šumadijo, ko bi tebe ostavio, Moja familija, Lepa ženo, moj životni druže itd.

Prisetio se dugogodišnjeg prijateljstva sa Šabanom Šaulićem.

- Ima jedna anegdota kada je on došao u Beograd. Veroljub Jovanović, njegov kum, doveo ga je u Grmeč. Sedimo ja, Lepa i Gvozden Radičević. I Veroljub kaže ima jedan dečko kako dobro peva, i pusti on njega da ga čujemo. Peva Safeta, peva kao on, peva Bilkića, peva kao on. A ja slučajno pogledam iza, i vidim jednog klinca jede pasulj sa kobasicom i ne diše. I kažem ja njemu, ja znam ko to peva, ovaj mali iza. Pita on mene, jeste, ali kako znaš. Kažem mu ja kako znam? Pa vidiš da ne diše! - ispričao je Petrović.

