ANITA IMALA PEH PRE SVADBE SA MATOROM! Neočekivano priznanje bivše zadrugarke, otkrila i šta ju je NAJVIŠE PRIVUKLO kod Tomićke

Jovana Tomić Matora i Anita Stanojlović nedavno su se venčale u Crnoj Gori, a učesnice "Zadruge 6" su sada progovorile o bračnom životu.

- Moram ti reći da mi nije lako. Ja verujem u Anitu, u tu ljubav. Ljudi najviše komentaršu jer sam ja Anitu odbijala od sebe u Zadruzi, ali eto. Ovo je hrabro i možda sam brzo donela odluku, ali po prvi put odećam da se meni neko daje koliko se ja dajem nekome, Anita me je uverila u sve. Iskreno ja ne gledam njenu prošlost, ne strepim od toga sada, jesam imala tu nesigurnost kada sam bila mlađa, ali više ne - rekla je Matora, dok njihov kum ima drugačiji pogled na brak.

foto: Printscreen Pink Tv

- Ja nisam ljubitelj brakova, ne verujem da papir nešto znači, ali ako to ljude čini srečnim, ja ću to podržati ako se ljudi vole. Ja znam mnogo nesrećne ljude u brakovima i zbog toga ne verujem u papir, ali svako radi šta želi - dodao je Marko, a deveruša Sandra Rešić je priznala da svojoj drugarici nije verovala da se udaje.

foto: Printscreen Pink Tv

- Bilo je i pozitivnih i hejterskih komentara, ali ne dotiče me to. Mene je Matora zvala na svadbu, ja nisam verovala. Cica me pita šta ću da im kupim, i ja kao pusti mi Matoru, ona je takva, a onda mi je Tamara rekla da mi je kupila kartu. Anitu sam upoznala dan pre svadbu, iako sam imala nešto drugačije mišljenje o njoj, ali vidim da Anita traži tu sigurnost, a meni je Matora rekla da je to to, a rekla mi je da po prvi put ima drugačije mišljenje o tome - rekla je Sandra.

foto: Printscreen Pink Tv

- Meni se ovo desilo pola sata pred matičara, plakala sam i tako, ali Jovana me je smirila. Moram da kažem da je mene najviše privlačilo odbijanje kod Jovane, ona je žena, ali fizički je muškarac i to me je privuklo i to baš - rekla je Anita.

