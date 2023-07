"PROGANJA ME BESNA BABA, KOJU ĆU STRPATI U ZATVOR" Mina Vrbaški se povukla iz javnosti, a sada se sa ovim SUOČAVA: Novi detalji

Bivša zadrugarka Mina Vrbaški, postala je poznata po skandaloznim vezama u rijalitiju, nakon čega se povukla u medijsku ilegalu i pronašla svoju jaču polovinu.

Nakon burne prošlosti, rešila je da vodi miran život, te sa svojim partnerom živi u Norveškoj.

foto: Marko Jović

- Otišla sam u nepoznato, ali tamo je neko koga volim. Našla sam mir i spokoj. Mogu da kažem da je on taj. Prvi put imam ozbiljne emocije, mnogo sam naučila. Bilo je sve spontano - priča Mina i otkriva kako on reaguje njenu prošlost i učešće u "Zadruzi:

- On je rekao da ga ne ineresuje ništa, samo od trenutka otkada je sa mnom. Svi imamo prošlost.

Na pitanje da li bi ušla u "Zadrugu 7", ona je odgovorila:

foto: Marko Jović

- To me ne interesuje. Ne postoji ništa od tih formata što bi mene sada interesovalo.

Vrbaški je otrkila i da će u policiji prijaviti profil na Instagramu koji je već duže vreme uznemirava:

- Idemo da prijavimo te profile koje vršljaju po mojim prijateljima i njegovim. To je neki profil koga niko ne prati, pretpostavljam da je besna baba neka . Da li me vrača, da li me mađija, i to je moguće, ja verujem u to. Uskoro ću saznati ko je i takve psihopate ću strpati u zatvor. Od takvih ljudi ne mogu da živim. Pogotovo ja nikog ne diram, povukla sam se, ali mogu da pokažem ko je Mina.

Kurir.rs/M.J

Bonus video:

06:50 Mina Vrbaški intervju