PRVO OGLAŠAVANJE ANE ĆURČIĆ NAKON NAVODA DA SU ONA I ACA BULIĆ PRONAŠLI ĆERKU: To je jako osetljiva tema...

U javnosti odjeknula je vest da su Ana Ćurčić i Aca Bulić na korak do pronalaska ćerke nakon 28 godina.

Naime, povodom ovoga kontaktirali smo Anu koja je bila užasnuta ovom informacijom te istakla:

- Ne, to uopšte nije istina. Tužiću one koji su pustili tu informaciju. To je jako osetljiva tema i ne želim da pričam o tome, ali mogu samo da vam kažem da je ovo konkretno laž.

Podsetimo, Ana je jednom prilikom pričala na temu preminulog deteta gde je istakla da Aca i dalje sumnja da je dete živo.

- On duboko veruje da je ona živa. Meni je rečeno da je rođena sa srčanim manama, svašta je tu meni pričano. Zato sam ja na decu jako slaba. Da li živa, možda mi ovo bude prilika da saznam. Samo su došli i rekli da je umrla. Sa njim sam u odnosima, da kad ga okrenem u pet ujutru, on bi mi uvek pomogao. On ima dvoje dece, ja dvoje dece, on ima i dvoje unučadi, ali to nam je ostalo - rekla je Ćurčićeva u emisiji "Pretres nedelje".

