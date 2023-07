"TAJ ODNOS JE PREBOLESTAN" Ovaj poznati SRBIN je prisustvovao svim skandalima Maje i Bilala, RAZOTKRIO IH JE DO SRŽI!

Ivana Šopić je u emisiji "Narod pita" ugostila Adama Đoganija i Jelenu Golubović.

Jedna od tema koja se pokrenula je turbulentan odnos Maje Marinković i Bilala Brajlovića.

- Je l istina da je Maja tukla Bilala? - pitala je voditeljka. foto: Printscreen/Instagram, Petar Aleksić

- Ne bih se mešao u odnos Maje i Bilala, taj odnos je prebolestan. On je meni jako drag, zhaljubio se i izgubio je sebe. Pokazao se loše u svemu. Nije mi se to svidelo. Ja sam bio sa njima kada je bila ona emisija kada je Maja izašla iz emisije. Bilal i ja smo bili na soniju, ali nismo ni igrali, on je pratio Maju. On je nju ucenio ako ne napusti emisiju da će on da ode za Bosnu. Meni se to nije svidelo - rekao je Adam.

