SKANDAL U EMISIJI! Gledateljka optužila Zoricu Marković da je bila sa oženjenim kompozitorom, pevačica shvatila ko je na LINIJI!

Gledateljka Ivana iz Beograda se uključila sinoć u emisiju "Narod pita" i pevačicu Zoricu Marković optužila da je bila ljubavnica kompozitora Miše Markovića i brzo je došlo do okršaja između njih dve uživo u programu, a bivša zadrugarka je priznala da je poznaje.

foto: Printscreen

- Članak u novinama koji je izašao pre nekoliko godina kada ste bili u Zadruzi. Tada je pisalo da ste uhvaćeni u stanu čoveka i da Vas je uhvatila njegova žena. Rekli ste da se ne mešate u tuđe brakove, a pored toga zahvalni ste Mitru Miriću da Vas je proslavio, a to nije tačno, ko Vam je napisao prvi album? - upitala je gledateljka pevačicu.

- Prvi album mi je napisao kompozitor Miša Marković - rekla je Zorica.

- To me je zanimalo, doviđenja - rekla je gledateljka i spustila slušalicu.

foto: Printscreen

- Ja sam mislila da misli na Mitra Mirića, a on je mene vodio na turneju, i proslavio me je, on i ja smo prijatelji, a mnogi su pisali da smo on i ja bili u vezi, a ja sam upozanala njegovu ženu Suzanu i njega, jer je ona htela da uzme autogram sa njim - dodala je Zorica.

- Na koga li ona misli? - upitao je Darko.

- Ja se ne bih mešala u brak nikome jer se meni mešaju u brak, a Ivana koja nije Ivana nek se bolje raspita. Možda me je povezala i sa Mišom, a ja sam se družila sa njegovom ženom - rekla je Zorica.

foto: Printscreen

Nakon toga se Ivana opet uključila:

- Mislim na Mišu Markovića, svi to znaju, ja Mišu znam, bio je kod tebe u kafani - dodala je gledateljka.

- Ne lupetaj, bre, Ivana, Miša umro pre nego što sam ja vodila tu kafanu, da ti nisi bila u braku sa njim? - upitala je Zorica.

- Meni je to pričao taj čovek - rekla je Ivana.

- Miša se čudo što nisi pevala "Zumbule" 15 godina, pesmu koja te je proslavila - rekla je Ivana.

- A ti si ona Ivana koja ga je jurila, da bi se je*ala sa njim - dodala je Zorica.

- Čega se ti stidiš, tvoje prošlosti? - upitala je Ivana.

- Ne stidim se ja nikada, ti si jurila njega, Snežana prolila toliko suza zbog tebe - rekla je Zorica.

- Molila si njegovu majku da te pomiri sa njim - rekla je Ivana.

- Jurila si čoveka, njegova žena plakala zbog tebe. Molim te ne čačkaj me da te ne raskrinkam i ne kažem koje je tvoje prezime - rekla je Zorica.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

02:49 Zorica Marković napravila haos u Vrnjačkoj Banji