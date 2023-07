POSLEDNJE OBRAĆANJE ZVEZDANA SLAVNIĆA PRE ZAKONSKIH MERA! Saopštenje je hitno i zvanično!

Zvezdan Slavnić, otkako je raskinuo sa Anđelom Đuričić, konstantno biva na meti budući da dobar deo publike, mahom fanovi pomenute devojke, na "nož" dočekaju sve što on uradi.

U nameri da bude human i pomogne ženi kojoj je to zaista bilo preko potrebno, pronašli su njegove "propuste", potpuno zanemarivši čin koji je bio iz najbolje namere. To je Slavnića razbesnelo, te je na svom Instagram porofilu podelio objavu jedne fan stranice koja je umesto njega rekla sve što on zapravo misli.

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić, ATAImages

- Unapred se izvinjavam gospođi kojoj smo obećali da nikada javno nećemo objaviti uplatnicu, njene lične podatke, kao ni podatke koji bi mogli na bilo koji način da ugroze njenu privatnost i privatnost njene porodice ali nažalost, bili smo prinuđeni da objavimo prepisku kao i deo uplatnice na kojoj se vide iznos, pečat i naziv banke jer pojedinci po svaku cenu žele da zalepe etikete koje nisu zaslužene. Svakodnevno morališu i bore se protiv nasilja, a ti isti nad Zvezdanom svakodnevno vrše linč i psihičku torturu, osporavaju sve dobro što uradi i žive za dan da ga vide na dnu... - glasio je deo poruke koju su napisali Slavnićevi obožavaoci, braneći ga u nameri da pomogne onima kojima je to bilo najpotrebnije.

- Ovo je naše poslednje obraćanje na ovu temu, pravdati se više nikome nećemo, a svoja prava ćemo zaštititi na način na koji je zakon propisao. Svima na čast i obraz svaka laž i optužba na Zvezdanov račun - stajalo je u objavi koju je Zvezdan podelio, kojom se aludiralo da će zakon kažnjavati a ne bilo ko drugi.

foto: Printskrin/Instagram

00:06 Ovde se krio Zvezdan Slavnić posle pljačke teške 1,3 miliona