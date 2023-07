NOVAK ĐOKOVIĆ UŽIVA U VILI, RASKOŠ OVDE KOŠTA I 15 MILIONA EVRA: Čist luksuz na Crnogorskom primorju! Raj za koji malo ko zna

Novak Đoković prodao je nekretninu u Porto Montenegru u Tivtu, koju je kupio nakon venčanja s Jelenom.

Kako Kurir ekskluzivno saznaje od izvora iz Crne Gore, drugoplasirani teniser sveta i njegova supruga sada kada dođu na Jadran, odsedaju u drugom luksuznom naselju, koje je mnogo mirnije za porodične ljude. Oni su se opredelili za Portonovi u blizini Herceg Novog, tačnije, u mestu Kumbor. Ono što navode izvori jeste i to da je Nole prodao i jahtu "Dijanu", koja je nosila ime njegove majke.

foto: Kurir

- Porodica Đoković je nekoliko godina boravila ovde u Porto Montenegru, imali su stan na poslednjem spratu. Tu su svi bili smešteni kada su u Crnoj Gori. Doduše, kad se izgradio novi luks kompleks, on se s porodicom tamo preselio. I tamo boravi svega nekoliko dana, u privatnoj kući. Ne znam da li ju je zakupio na nekoliko godina ili ju je kupio. Samo znam da tamo odseda kad je na primorju - priča naš izvor i dodaje:

foto: Kurir

- Ovde sad svi živi imaju nekretninu, nije to neki prestiž. Bio je pre osam godina, sad je to samo urbano naselje, što je Đokoviću počelo da smeta. Njemu treba mir. Ne sećam se kad sam ga ovde video poslednji put. Čak ni njegov brat ne dolazi, kao ni otac Srđan i majka Dijana. Svi su otišli u Portonovi. Tamo mu je usidrena i jahta za koju sam čuo da ju je kupio nakon što je prodao prethodnu - završio je naš izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Novak je prošle godine boravio s porodicom u vili Jugoslava Karića u mestu Ljuta kod Kotora. Ove godine je sa suprugom i decom Stefanom i Tarom, kao i njegov brat Đorđe Đoković sa suprugom Saškom, u naselju kod Kumbora.

To naselje ima i stanove, kuće i vile. Stambene jedinice, prema podacima koji se mogu naći na internetu, kreću se od 400.000 do 10 miliona evra, a imaju i one koje su posebne i njihova cena je 15 miliona.

Teniser voli Crnu Goru i svake godine posle Vimbldona nekoliko dana provede na primorju. Njegov brat je prošle godine upravo u naselju u kojem trenutno borave pravio trodnevnu svadbu, na kojoj su pevali Sergej Ćetković, Željko Samardžić, Saša Kovačević, Aleksandra Prijović, Milica Todorović, orkestar Ace Sofronijevića i mnogi drugi. Mlađeg Đokovića smo upravo tamo i uslikali pre nekoliko dana kako uživa sa suprugom, ali i kupuje namirnice, a pojavile su se i fotografije kako Novak "luduje" u moru sa svojom ženom i naslednicima. Odatle su otišli do Dubrovnika.

Ljiljana Stanišić