ANA ĆURČIĆ REŠILA DA OTVORI DUŠU SRBIJI! Konačno ispričala sve O ZVEZDANU, pomenula mu i mamu, ovo niko NIJE ZNAO!

Ana Ćurčić, drugoplasirana superfinalistkinja šeste sezone "Zadruge", rešila je da po izlasku iz rijalitija svojim pratiocima na Instagramu objasni sve u vezi sa bivšim partnerom Zvezdanom Slavnićem, a u živom uključenju pokazala je dokaze protiv njega, s kojima ide na sud.

U Beloj kući mnogo se pričalo o dogovoru koji je Ana imala sa Zvezdanovom majkom Slavicom, a sada je pokazala papire i dokaze da je Slavnić, kako tvrdi, prokockao i njen i zajednički stan.

- Slavica i ja smo se dogovorile, jer je Zvezdan to prokockao, kao i sve što je imao, pa je tako uspeo i svojoj majci stan na foru da uzme. Slavica je u to vreme čak rasprodala i mnoge vredne slike, kako bi njemu pomogla. Ona je bila neko ko nije mogao da mu kaže ne, bila je žrtva njegove manipulacije. Ne želim da napadam Slavicu, samo želim da se odbranim, ja sam tu ženu čuvala, jer sam je volela, jako me je povredilo što je rekla da sam je tukla i maltretirala. Ona meni čuvanje nije platila, želele smo da spasimo taj stan, mi smo došle u problem da vratimo tu fakturu koja je trebalo da bude plaćena, odlagala sam i prolongirala to.

- On je jedva čekao da se taj stan proda, da se kupi manji i da mu razlika novca dobro dođe. Slavica i ja smo imale taj tajni plan, za koji Zvezdan nije trebalo da zna. Uživao je on plodove tog posla, radila sam dva posla, a on mi pušta poruku kako nema šta da jede, jer se ceo dan kockao. Rekla sam da je u pitanju 27.000 evra, ja ću vam sad pokazati priznanicu. Ja sam bila prinuđena da idem sa njim u kazino - govorila je Ana u svom lajvu.

