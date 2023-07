Gostuijći u emiji Pusl Srbije kod Ivana Gajića, zajedno sa pobednicom Zvezda granda Slavicom Angelom kojoj je bio mentor, prevač Đorđe David dao je svoje mišljenje ko su po njemu najbolji mladi pevači, među kojima je i Slavica koju je prvu porkomentarisao.

foto: Kurir televizija

- Kada uzme mikrofon, to je potpuna transformacija, što je opet dovoljan pokazatelj, mislim da je ona u vremenu. Mislim da ono što je Rita Ora, onda ova druga mala. Duelipa, pa ne znam, Grande i tako dalje, te mlade devojke koje su tu negde, između 20 i 24 godine. Znači, to je ta neka ekipa koja sada dolazi, međutim, to su sve likovi koji pevaju - rekao je David.

Konstatovao je da se i u Zvezdama granda sve više zahteva dobro pevanje:

- Mislim da je ta neka disciplina počela i kod nas polako da se pomalja. Ja ću da kažem, sad i te neke srpske predstavnike, kad su mladi ljudi u pitanju. Imate Nevenu Božović koja je zaista preozbiljan pevač. Imate Saru Jo, imate Breskvicu koja je za mene, recimo, otkrovenje koliko dobro ta devojka peva, koliko dobro vlada pevačkom materijom.

01:48 ĐORĐE DAVID OTKRIO KO SU ZA NJEGA NAJBOLJI MLADI PEVAČI: Jasno je zbog čega su popularni i šta je najbitnije od svega!

Roker tvrdi da će uprkos raznim trendovima muzički kvalitet na kraju presuditi:

- Prema tome, kakvi god trendovi da postoje i šta god da se dešava, da li je u pitanju pop, rock ili narodna muzika, samo pevači će biti ti koji će ostati upamćeni, nije važno ni kako izgledaju, nije ni važno koliko su pola, polnog opredeljenja da li su iz Makedonije, iz Bosne ili iz Srbije. Znači, muzika je nešto što će uvek preživeti uprkost trendovima i evo, hajde da kažem, i u Zvezdama Granda

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

