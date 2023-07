"PRODAĆU KUĆU NA MORU ZA MILION I PO € I ŽIVEĆU NA BRODU!" Miloš Bojanić pričao o planovima pa OPLEO i po kolegama: Ko je to?

Miloš Bojanić celo leto provodi u svojoj vili u Baošićima, na obali mora. Ali i to mu je dosadilo, kaže nam on tokom razgovora i napominje da planira da proda skupocenu nekretninu. Posle toga preseliće se na brod i tamo će živeti.

S folk pevačem pričali smo i o minulim danima, kada se dosta družio s kolegama, ali i o novim mladim nadama na estradi, koje on ne poznaje i ne sluša.

Je l' teže pevati ili imati ovakav kompleks apartmana, koje vi izdajete?

- Teško je i pevati i ovo drugo raditi. Sve je teško. Ali ja sam poznat kao veliki radnik pa mogu sve, i jedno i drugo je rad s ljudima, pa se snalazim nekako.

Da li se odmarate nekad?

- Negde od početka juna do sredine jula, pa od 20. avgusta nadalje. Tad je manje gostiju. Mi smo posle renoviranja dobili nov prostor, ali imamo, hvala bogu, stalne goste. Zeznuto je kad dođu novi gosti, pa nervozni s puta, pa vrućine, treba izdržati taj prvi dan.

Kako vi izdržavate ovu toplotu?

- Ja se nikad ne sunčam, nikako. Izađem ovde-onde i dobijem to malo boje.

Pecate li?

- Trenutno imam problem, nešto mi je brodić u kvaru, inače bi moj život bio mnogo bolji. A ovde je nemoguće naći majstora i rezervne delove. Jedan majstor, a stotinu nas, hoćemo kod njega jer drugog nema. Ali ja sam zahvaljujući mojim svetskim prijateljima nabavio delove u Čikagu i on će to meni da pošalje i sve će se srediti. Brodić i ja krećemo u ribolov. Noću ću živeti u vodi, a ovo popodne što ću biti na kopnu, biće kad se lepo naspavam, pa opet priprema, i tako ću ja da krenem da živim kako sam nekad živeo.

Šta vam nedostaje iz mlađih dana?

- Bilo je druženja s kolegama, tad se nisam bavio turizmom. To je bilo uživanje, igrali smo, roštiljali, pevali u svim baštama od Igala do Ulcinja. Ovde nam je bila baza. Nedostaje mi taj period iz razloga što od Igala do Ulcinja nema više naše muzike.

Je l' znate vi ove nove izvođače? Vojaž, Nući, Breskvica, Rasta, Jala, Buba?

- Ko? Ne znam stvarno. Video sam nešto u novinama, Vojaž ili Bojaž, nemam pojma, Breskvicu znam samo kao voće. Kakva Breskvica, nemam pojma (smeh). Jala i Buba, njih sam video na TV, ali ih nisam čuo da pevaju. Mislim, pevali su oni, ali nisam ih razumeo. Rastu znam, ali no koment, on je malo problematičan lik. Znam Anu Nikolić, nju više gledam nego što slušam.

Hoćemo li vas videti u novom rijaliti formatu?

- Nikad, pa nikad, pa tačka, pa opet nikad. Ja sam to jednom pokazao da umem i ne dao bog da ja jednu godinu mog života budem odvojen od porodice i prijatelja. Ne postoji taj novac koji bi mogao od ovog života što mi je ostalo da mi otkupi godinu zbog rijalitija.

Koje su vam želje i ciljevi sada u ovim godinama?

- Plan mi je da prodam ovu kuću i onu gore, milion i po i dva su procenili. Ja kažem ako je to između milion i po i dva, neka bude ovo prvo. Neću više da budem pored mora. Ostatak života ću s mojom Brankom biti na moru. Kupiću brodić, to što ulovim, to ćemo da pojedemo, ulje maslinovo, paradajz, luk, krompir, neću više da budem pored mora, odoh na more i da nikog ne vidim.

Ljiljana Stanišić

