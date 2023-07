"PLAŠIM SE ZA SVOJU ĆERKU!" Rasta otrkiva da li je strog otac i ČIJI MU JE SUD NAJBITNIJI! Završen film o njegovom životu

Kompozitor i muzičar Stefan Đurić Rasta trenutno se nalazi na crnogorskom primorju. Mnogo njegovih kolega nastupa u Crnoj gori tokom letnje sezone, ali on nikoga ne smatra konkurencijom.

- Pa vidi, nema tu konkurencije u tom nekom smislu. Mi smo svi neki taj new wave i kod nas je onako sad više bitnije da što više mi nastupamo i da se taj pravac kao pravac širi i da opstane, tako da nema tu konkurencije.

Presrećan je što su tinejdžeri u velikoj meri njegova publika.

- Ja generalno volim ljude, volim decu i meni su deca glavni sud. Oni su nekako bez predrasuda. Uvek su mi deca test za nešto što radim, da to treba da bude komercijalno i da prođe. I zaista sam srećan zbog toga, jer oni su neko zbog koga punim i hale velike i radim te ogromne koncerte.

Njegova čerka Tara jedan je od njegovih najvećih kritičara.

- Mi smo njoj dali potpunu slobodu i ona prosto o svemu ima svoje mišljenja i to je nešto u stvari najbitnije, jer to je moja ideologija. Tako da ima ona svoju kritiku uvek, međutim ona zaista onako voli to što ja radim i ceni, tako da tu imam sreću.

Rasta priznaje da je ćerka talentovana za muziku.

- Pa iskreno jeste. Veoma. To me pomalo plaši. Mislim, šalim se. Ako to bude želela da radi ja ću biti tu najveća podrška. Ali zaista mislim da je ovaj posao kad su u pitanju žene zaista težak. Posebno je teže nego kad su muškarci u pitanju. I na tim nekim emotivnim planovima i na tim nekim prosto psiho-fizičkim planovima

Na jesen nas očekuje izlazak filma o Rastinom životu.

- Film je konačno gotov. Iskreno sad da ti kažem dan premijere ne znam. Mislim da je sredina septembra. Kraj septembra će biti u bioskopima. Negde nakon toga planiramo i album.

