"NE PADA MI NA PAMET DA SE PREPUCAVAM SA..." Darko Tanasijević oštro o sukobu sa Anđelom: Ko gubi ima pravo da se LJUTI

Voditelj "Zadruge" Darko Tanasijević oglasio se povodom nedavnih izjava Anđele Đuričić, koja je najavila krivične prijave protiv njega zbog, kako je saopštila, stvari koje je o njoj pričao u emisijama koje vodi.

- Ne želim da komentarišem. Nemam nikakav komentar na to, niti ću imati zato što znate i vi sami, a znam i ja vrlo dobro na koji način ja gradim svoje ime u medijskom sistemu, na javnoj sceni i na televiziji. Znam način na koji gradim karijeru i ne pada mi na pamet da se s bilo kim prepucavam preko Instagram storija. To nisam radio, niti ću raditi. Što se konkretno te teme tiče, nemam nikakav komentar - rekao je Darko Tanasijević prvo, a zatim je otkrio da li je dobio krivičnu prijavu koju je Anđela najavila protiv njega:

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

- Ne - kratko je poručio Tanasijević.

On je potom odgovorio na pitanje šta misli o rijaliti učesnicima koji su se okrenuli protiv medijske kuće u kojoj su prethodno zarađivali.

foto: Printskrin/Instagram

- Svako je odgovoran za svoje ponašanje i ponaša se onako kako misli da treba. Da li su pogrešili ili nisu, to će im se verovatno pokazati kroz neko vreme. Ja se vodim tim principom da zadnjicom ne treba zatvarati vrata, a pogotovo ne tamo gde ti je pružena šansa da pokažeš ko si i šta si i svoje talente i da zaradiš novac, ako to nisi uradio, to je do tebe i do toga što si kršio pravila sa kojima si upoznat pre početka učešća u rijalitiju. Ko gubi ima pravo da se ljuti - rekao je Darko.

Kurir.rs/Srbija danas

