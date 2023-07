DINU MERLINU ZBOG PARTIZANA ODLOŽEN KONCERT: Pevač zakazao Arenu a onda se desio problem! Svi detalji

Kako je prvobitno bilo najavljeno, Dino Merlin je trebalo da svoj veliki koncert u Beogradu održi u petak, 17. novembra, ali zbog gustog rasporeda događaja u toj dvorani on je pomeren za subotu, 18. novembra.

- Usled veoma gustog rasporeda događaja u Štark areni u sezoni 2023/2024, koji obuhvataju brojne košarkaške utakmice prema kalendaru Evrolige i ranije zakazane koncerte, došlo je do preklapanja pojedinih termina. Zahvaljujući obostranoj predusretljivosti i razumevanju organizatora predstojećih koncerata i rukovodstva Štark arene postignut je dogovor o pomeranju datuma sa 17. na 18. novembar. Hvala svim učesnicima ovog dogovora na dobroj volji i prilici da organizujemo dva spektakla u dva dana - stoji na zvaničnom sajtu Arene.

foto: Promo

Još kada je najavljeno da Dino nastupa 17. novembra, mnogi su se začudili jer je tih dana i Evroliga objavila raspored utakmica ligaškog dela, koji kreće u oktobru. Partizan ima zakazanu utakmicu baš tog dana od 20.45 sa Albom u 9. kolu, pa se spekulisalo da će se oba događaj odigrati van Areni. Ali na kraju je odlučeno da se ipak Dinov koncert pomeri za jedan dan kako bi Partizan mogao da igra utakmicu po planu.

Merlin se nakon punih osam godina vraća u srpsku prestonicu. Ovaj koncert je u sklopu njegove koncertne turneje pod nazivom "Mi", na kojoj nastupa u pulskoj areni, a u Zagrebu je u nepuna četiri dana rasprodao sada već tri koncerta zaredom.

foto: Promo

U proteklih 12 godina ovo će biti treći po redu dolazak Dina Merlina u Beograd, ali i njegov šesti po redu randevu s beogradskom publikom. Poslednji put bilo je to u okviru turneje "Hotel Nacional" u oktobru 2015. godine dve noći zaredom, dok je prvi put to bilo u sklopu turneje "Iz početka" 2011. godine, kada je rasprodao tri arene zaredom. Ulaznice su u prodaji, a njihova cena kreće se od 3.000 do 6.500 dinara, zavisno od pozicije.

Kurir.rs

