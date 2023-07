ČENGA SMUVAO MAJKU ANDREANE ČEKIĆ, A SAD OTKRIO I NA KOJI NAČIN! Evo kako je osvojio zanosnu Sonju: Nije bilo lako!

Pobednik muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“ Amer Čengić Čenga već nekoliko meseci uživa u skladnoj vezi sa Sonjom Pralicom, inače majkom naše poznate pevačice Andreane Čekić.

Iako su u početku skrivali ljubav, rešili su da o svojoj vezi javno govore, a pevač je otkrio kako je ovojio Sonjino srce.

NIje krio da je taj put bio malo teži nego inače, ali je posebno srećan što je na kraju uspeo u svojoj nameri.

–Sve prave ljubavi dolaze spontano. Ništa nije bilo planirano, prvo smo se družili, a detalje ćemo ostaviti kao jednu malu tajnu jer to je ipak intimnog karaktera – rekao je on.

Čenga kaže da ga je Sonja pre svega privukla time što ima damske manire i da mu nije bilo teško da se malo više potrudi kako bi pridobio njenu pažnju.

–Sonja je jedna skrivena dama do koje nije lako doći. Bio sam sretnik da dođem do nje, morao sam svašta nešto da uradim, ali eto, uspelo mi je. Verovatno je to moja priroda, pa sam uspeo da je osvojim – kazao je pevač nedavno.

