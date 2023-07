Peđa Jovanović, jedan od najomiljenijih pevača sa ovih prostora, je i dalje u centru pažnje svoje publike.

Ekipa Kurira imala je priliku da susretne ovog talentovanog muzičara dok se opuštao u Kotoru, šetajući Starim gradom. Na svakom koraku, primećeno je da su ga fanovi zaustavljali da se fotografišu s njim, dok je on ljubazno ispunjavao njihove želje.

foto: Kurir televizija

- Nastupi su gotovo svaku noć u nekom drugom gradu. To me jako raduje, ima dosta nastupa. Uglavnom kad je sezona, najviše se radi u Crnoj Gori. Ali ono što me posebno raduje je to što ima dosta nastupa i u Bosni, Makedoniji i Srbiji. Iako je malo naporno zbog putovanja, nekako se sve izgura. Totalno sam se navukao na te koncerte. Postalo je bukvalno kao droga za mene. Jedva čekam svako novo veliko dešavanje - istakao je pevač.

Nedavno je počeo ponovo da snima nove pesme, ali takođe je uspešan i u izvođenju kavera hitova svojih kolega. To, naravno, nimalo ne čudi njegovu vernu publiku. Međutim, ono što je sve iznenadilo, i to na pozitivan način, jeste informacija da je pevač uspešno ostavio alkohol u prošlosti.

02:37 SKINUO SAM SE SA ALKOHOLA! Peđa Jovanović priznao: Ljudi su pokušavali da me urazume, ALI DŽABA DOK SAM NE SHVATIŠ

- Što se tiče alkohola, jasno sam shvatio da mi je mnogo lepše ovako, zdraviji mi je život.. Nekako sam naspavaniji, nema više onih mamurluka, sve mi bolje funkcioniše jednostavno. Bilo je situacija kada nisam znao kako sam došao kući. Ljudi su pokušavali da me urazume. Međutim, džaba pričaš dok čovek sam ne shvati - iskreno je priznao pevač.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:29 SARA JO ODUVALA PAVLOVIĆKU: Neko priželjkuje drame, dok neko drži fokus tamo gde bi trebalo