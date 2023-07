PRVI INTERVJU MARIJE MIKIĆ POSLE SVADBE! Pevačica otkrila zašto joj je muž sada privlačniji, a evo šta su radili PRVE BRAČNE NOĆI

Marija Mikić i Jovan Pantić venčali su se prošle nedelje, a za svoje drage ljude organizovali su svadbeno veselje u jednom prestoničkom restoranu.

Ona je sada sumirala utiske posle dana koji su Jovan i ona jedva čekali, otkriva nam ko je bio najveseliji gosti, zašto joj je muž sada privlačniji ali i da li su, kao i svi mladenci, brojali pare prve bračne noći.

Prošlo je već nekoliko dana od svadbe, da li ste uspeli da se odmorite?

- Iskreno, nismo (smeh). Odmah smo upali u jak tempo sa nastupima, a i kada bismo počeli sa odmorom, mnogo bi nam trebalo da se vratimo "u trening". Tako da će nas odmor malo sačekati.

Kada sabereš sve i oduzmeš, da li misliš da je ovo bio idealan trenutak da stanete na "ludi kamen", čini se da vam je taj jul sudbonosan?

- Stvarno nismo tipovali na jul zbog svih lepih stvari i moje istoimene pesme, ali eto, sve se nekako pogodilo. Ja sam samo želela da bude idealan trenutak za nama drage ljude i da se svi veselimo i iščekujemo lep događaj. Mislim da smo pogodili.

Posebno je zanimljivo mesto na kom ste se venčali, možeš li da nam otkriješ kako ste došli na tu ideju i zašto baš tu?

- Hvala još jednom restoranu što nam je omogućio da se moja ideja sprovede u delo. Jednog dana mi je to palo na pamet, pitala sam da li je moguće da osposobimo ceo amfiteatar iza restorana za sam čin venčanja. Složili su se sa mnom da je to prelepo i otkrili mi da to niko do sada nije uradio. Htela sam nešto malo drugačije, romantično i uspeli smo u tome.

Da li ste, kako i treba, prve bračne noći... brojali pare?

- Mi smo se toliko izđuskali i lepo proveli na našoj svadbi a smo na kraju bili preumorni, a i imamo dve bebe kod kuće. Ipak je otvaranje čestitki moralo da sačeka (smeh).

Pored Jovana i tebe, koga bi izdvojila kao najveselijeg gosta ili više njih, ko nije seo cele noći?

- Ako mi verujete, ne postoji osoba koja je sedela. Apsolutno svi gosti su mu sutradan poslali poruku da na boljoj i veselijoj svadbi nisu bili. Svi su bili srećni zbog nas. Ali, ako bih morala da izdvojim, onda je pobedu odnela moja baka za koju se svakodnevno pitamo odakle joj toliko snage i energije.

Je l' se Jovan i ti osećate drugačije sada kada ste i zvanično bračni par?

- Joj, sve je isto, hvala Bogu, i samo želim da tako i ostane. Jedino što mi je još lepši i privlačniji kada ga vidim sa burmom (smeh).

Bile su ti kolege, ali i neke druge poznate ličnosti, je l' bilo nekog da te je razočarao kog ste pozvali, a nije došao?

- Hvala svim kolegama koji su se odazvali, zaista. Ja znam da su došli svi koji su mogli, a isto tako znam i kakav je ovo posao, da je letnja sezona uveliko u toku, mnogi nama dragi ljudi su na turnejama, ali znam da su u mislima bili sa nama.

Dvoje dece, spremanje albuma, organizacija raznih slavlja, a na sve to vam se u dom uselio i pas. Čija je to ideja bila i kako je do toga došlo?

- Sony je odavno deo naše porodice, ali bio je kod Jocinog oca jer smo mi živeli u stanu. Sada kada smo se preselili, želeli smo da se on konačno useli kod nas i da bude pravi pas čuvar. Đurđa je oduševljena, a to je najbitnije.

Odmah posle svadbe si se vratila i nastupima, kod tebe baš nema pauze. Da li planirate neki porodični odmor?

- Jesam se odmah vratila nastupima jer uživam u svom poslu i publika to traži. Planiramo i odmor, ali tek pošto završim album na kom vredno radim. Nije mi odmor ako samo fizički ležim pored mora, a mislima sam u studiju i u projektu. Hoću da sve bude kako sam zamislila, pa da rasterećeno odemo da odmorimo od svega. Što se kaže, zasluženo.

