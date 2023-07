EVA RAS TVRDI DA JE PRETUČENA U 83. GODINI! "Unutrašnje krvarenje nije prestalo, UNAKAZILE SU ME"

Legendarna glumica Eva Ras, oduvek je važila za nekoga ko otvoreno govori o svemu što se u njenom životu događa i nikada nije skrivala čak i one loše epizode koje su se u njenom životu javljale. Govorila je o svom lošem zdravstvenom stanju i borbi sa karcinomom kojem ne dozvoljava da kontroliše njen život, naprotiv.

No, najnovijim obraćanjem za javnost putem svog Fejsbuk naloga je zabrinula sve koji je vole i poštuju. Izazvana je lavina komentara, ali i bojazan za čuvenu glumicu, njeno zdravlje pa i sam život. Evo o čemu je zapravo reč.

Posle stampeda na nedužnu staricu sledeće noći sam srećno izbegla novi napad foto: Kurir TV, Shutterstock, ilustracija

- Da sam poginula na snimanju, govorili bi da je to bio nesrećan splet okolnosti, ali ostala sam živa i mogu da tvrdim da je to bio atak na mene, da su me sa uživanjem gnječile kao vašku i da je bilo sasvim namerno, da nije tako ne bi bile ljute, ne bi prestale da komuniciraju sa mnom, ali one ćute i na setu, gaze i profesinalizam, ja im mutim um - započela je Eva stravičnu ispovest.

- Deseti je dan od atentata na mene i još uvek se nisam oporavila. Unutrašnje krvarenje nije prestalo. One su ili loše glumice ili loši ljudi, ako su mogle da unakaze na takav način staricu od 83 godine - napisala je Eva jutros status putem svog profila na pomenutoj socijalnoj rmeži.

- Posle stampeda na nedužnu staricu sledeće noći sam srećno izbegla novi napad. Vas profesori na Akademiji nisu naučili da u scenama tuče niko ne sme da bude povređen, svi naučimo koreografiju i možemo sto dublova da snimamo bez povređivanja, a vi podlo stanete iza mojih leđa ne rekavši ništa, a znate odakle stižu nasilnici... - zaključila je Eva Ras.

Posle stampeda na nedužnu staricu sledeće noći sam srećno izbegla novi napad foto: Kurir televizija

Nakon jezive ispovesti srpske glumice, svako ko je pročitao njene objave nije ostao imun, te joj je upućen niz lepih reči i reči podrške. Eva hrabro staje na put svakome ko je nasilnik i uvek stoji na strani istine. Zbog svega navedenog, verujemo da će epilog ove priče ipak biti pozitivan po nju.

Nakon jezive ispovesti srpske glumice, svako ko je pročitao njene objave nije ostao imun, te joj je upućen niz lepih reči i reči podrške foto: Printscreen/fejsbuk/evaras

Kurir / Srbija Danas

Bonus video:

00:33 NJEMU NA DUŠU ŠTO JE TO SNIMIO! Eva Ras progovorila o filmu Dara uz Jasenovca: Reditelj radio po scenariju starom 30 godina!