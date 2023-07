ANĐELA TUŽILA ZVEZDANA! Njihov prvi susret nakon raskida biće na SUDU: Đuričićeva se oglasila: Postaje samo gore iz dana u dan

Anđela Đuričić odlučila je da tuži Zvezdana Slavnića zbog fizičkog nasilja u “Zadruzi 6”, a televiziju “Pink” zbog protivpravnog lišenja slobode.

Tokom boravka u Zadruzi, Zvezdan je svojoj tadašnjoj devojci udario šamar, čupao je i u nekoliko navrata je fizički nasrtao na nju. Đuričićeva je stavila tačku na ovaj odnos, a nedavno se oglasila i na svom Instagram profilu.

foto: Printscreen YT

– Dobar dan svim, želela bih da se obratim svim ljudima koji me podržavaju, koji su me podržavali i koji me možda ne podržavaju, ali prate moj profil i prate sva dešavanja koja se dešavaju meni već proteklih osam mjeseci. Hvala vam puno što me podržavate i šaljete mi podršku koja mi je zaista potrebna u ovim trenucima. Mislila sam da mi je potrebnija dok sam bila u Zadruzi, ali tek kada sam izašla i postala svesna dešavanja oko mene, shvatila sam koliko mi je vaša podrška bitna, jer sve što se dešava oko mene ne prestaje, postaje samo gore iz dana i dan – istakla je Anđela.

foto: Printscreen/instagram/zvezdanslavnic

– Znači mi ova zajednička borba, jednim dijelom sam i sama zaslužila jer je svako sebi kriv za svoje postupke. Mnogo puta sam rekla: ”Da, kriva sam”. Stala sam iz svojih postupaka, što nikako ne znači da se može vršiti linč na meni. Odlučila sam stati u kraj svemu tome– istakla je ona.

Kurir.rs/ hypetv.rs/ Alo

