NAŠA PEVAČICA PRIZNALA DA JE PROSTITUTKA, PA OTKRILA DA UZIMA I DO 1.000 € ZA NOĆ! Sve traje od 5 do 20 minuta, klijenti su RAZNI

Srpska transrodna pevačica Elektra Elit je šokirala javnost priznanjem da se legalno bavi prostitucijom u Švajcarskoj, a nakon što je otkrila koliko košta sat njenih usluga dotakla se i čuvene “elitne prostitucije”.

Pre par nedelja cela zemlja je brujala zbog njenog hapšenja, a razlog se još uvek ne zna.

Transrodna pevačica koja se u Švajcarskoj bavi i prostitucijom, pričala je pre izvesnog vremena u jutarnjem programu “Prve” o najstarijem zanatu.

Elektra je istakla da se zalaže za legalizaciju prostitucije u Srbiji, jer smatra da bi naša zemlja od poreza imala veliku korist. Ona je navela i kolika je njena tarifa.

“U Švajcarskoj se prostitucijom bave većinom devojke romske nacionalnosti. Kod njih je otprilike 100 evr po sek*u. To je nekih 15, 20 minuta. Kod mene je sat od 400 do 1000 franaka. Ako je on završio za pet minuta, to je to. Bitno da je bio ‘hepi end'”, rekla je bez ustručavanja Elektra.

– Elitna prostitucija ne postoji nigde u svetu, postoji samo prostitucija, to su seksualne radnice. To su samo epiteti da bi nešto zvučalo lepše. Ono što postoji jesu elitni klijenti. Ako je neka devojka bila u kombinaciji sa nekim malo poznatijim, ona to nazove elitna, to nema veze s vezom.

Sve su prostitutke jednake, sad da li jedna radi za 200 dinara, a druga za 5.000 evra, obe su prostitutke, razlika ne postoji, sve su iste – rekla je Elektra i dodala da postoje i one prikrivene prostitutke koje ne žele da se sazna čime se bave iz raznih razloga.

Prema nekim analizama na Balkanu postoji oko 35.000 prostitutki, pa zamislite taj broj, to su dve pune arene, kao jedan grad, a niko nije registrovan i zamislite koliko para država gubi. Paušalni porez će morati da se plaća, kao što ja u Švajcarskoj što plaćam”, rekla je u emisiji “Grand magazin” i otkrila kako je bavljenje najstarijim zanatom uticalo na njenu karijeru pevačice.

– Ja u Srbiji ne radim prostituciju i neću je raditi dok se ne legalizuje. Ali imam klijente koji dolaze u Švajcarsku baš zbog te pevačice Elektre Elit i pitaju kada su slobodni termini. Iskreno moram da kažem, ja sam do avgusta sledeće godine već bukirana – poručila je.

