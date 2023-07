ŠOK PAPARACO! Mile Kitić grli ženu, a nije Marta Savić: Razmenjivali nežnosti usred bela dana: Voli DRUŠTVO MLAĐIH! (FOTO)

Mile Kitić po svemu sudeći voli da je u društvu mladih devojaka.

Sa javnosti nepoznatom damom je usnimljen u restoranu u Banja Luci. Pevač i devojka su zajedno dočli u lokal. Bili su odlično raspoloženi.

U jednom trenutku je zagrlio i nije ispuštao iz ruke. Ona je gledala telefon, a Mile je komentarisao. Nakon četrdesetak minuta su napustili restoran. Interesantno je da njegova supruga Marta Savić nije bila sa njima tom prilikom.

Podsetimo, tokom svoje višedecenijske karijere u više navrata se šuškalo da popularni folker Mile Kitić vara suprugu, a on je u jednom trenutu otvoreno govorio o toj temi.

Na pitanje o prevari tada je istakao da uživa u društvu žena:

- Ja volim žene, ali nikada ne bih na estradi bilo šta radio. Kada bih nešto uradio, ja bih to uradio negde gde sigurno niko neće videti, kao što to i rade biznismeni i mnogi drugi ljudi. Otputuju negde i pruže sebi zadovoljstvo za koje se nikad ne sazna - iskren je Mile Kitić, a na pitanje da li takav ventil može da održi brak dodaje: I Marta i ja podržavamo taj vid ventila, i to može da održava brak. To je bolje nego imati neke paralelne veze, to ne valja i to ne podržavam, a ovo ostalo... Mislim, ja volim da budem uvek malo tu oko ribica - poručio je on.

