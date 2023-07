"SVI SU POD UGOVOROM" Adaktar šokirao priznanjem o porodičnim NOVCU, maksimalna zaštita od supruge: Moj ego ne može da podnese...

Kontroverzni Adam Adaktar priznaje da ponovo počinje njihov rijaliti koji će se snimati u Dubaiju.

Kako je otkrio napravili su mali predah, ali ponovo se vraćaju na male ekrane.

- Ljudi ne mogu da povežu rijaliti i tuske serije, da to nije isti format. Ako su očekivali 200 epizoda po dva sata, meni je jako žao, imam da radim i neke druge stvari. Imali smo 10 epizoda od kojih je pušteno osam, dve su ostale u arhivi, ali sada su već stare da bi ih pustili, biće puštene sada nove epizode. Izdešavalo se svašta, znate i sami u tim momentima šta je sve bilo, pa smo malo predahnuli, ali plan je bilo da nastavimo od septembra, ali smo ušli u neke druge projekte, pa iskreno nismo se bavili tada time, ali vreme je za nešto novo. Ja imam pun inboks, zanimljivo mi je da su neki ljudi su to zdušno pratili, ali eto zbog njih nastavljamo dalje.

Na pitanje da li stvarno postoji ugovor u njihovom braku, Adam Adaktar je priznao:

- Postoji, stvarno postoji, to nije fora. Zamisli ja sad ulažem u neki projekat moje sestre i ona ode i uda se, tako da su svi pod ugovorom i ja sam, tako mi je najlakše - rekao je on i dodao šta mu najteže pada u ugovoru.

- Najteže mi pada to što moram da se konsultujem sa određenjim članovima porodica oko nekog projekta i to me izjeda, moj ego to ne može da podnese. Oko troškova smo se dogovorili, ja dajem sve ideje i doprinose koju su veliki, ja imam karticu bez kontrole i ako preteram svi ćutimo. Niko u porodici nema limite, tu smo da svi zajedno uživamo - završio je Adam.

