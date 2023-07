"ZORICA NEMA PRIJATELJE NA ESTRADI" Lepi Mića opleo po koleginici, pa se osvrnuo na njen odnos sa Anom Ćurčić: One se naljute...

Lepi Mića gostovao je sinoć u emisiji ''Narod pita'', a pre samog druženja sa gledaocima, progovorio je o različitim aktuelnim temama.

foto: Printscreen

Na samom početku osvrnuo se tužbe koje su Zorica Marković i Ana Ćurčić podnele protiv Ivana Marinkovića.

- Ja se u to ne bih mešao! To su njihovi odnosi! Ne mogu ja da govorim da li je neko i ko je preterao u svemu tome jer će ispasti da sam na nečijoj strani. Ja jesam Ivanov prijatelj, imali smo neke zajedničke stvari u rijalitiju, poklapali smo se u nečemu, u nečemu nismo, lai njegov odnos sa Anom i Zoricom je samo njegov. Ja se družim sa ljudima koji meni odgovaraju, nebitno da li su iz gornjeg ili donjeg doma, nebitno kako ga ko nazivao - rekao je Mića pa se osvrnuo i na Anu i njen lajv u kojem je počela da iznosi neke dokaze koje ona poseduje protiv Zvezdana i njegove majke:

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Antonio Ahel/ATAImages

- Smatram da je ona dugo kontradiktorna. Ako je ranije kritikovala svoju bivšu kumu koja je pričala neke detalaj o njoj i njenom životu, pa sada ti radiš isto, onda to pokazuje da si svakako kontradiktoran u svojim postupcima. Suština je da ljudi menjaju mišljenje, a onda se naljute kada ja ostajem pri svom stavu. Ja imam oformljeno mišljenje o svakome i ono ne zavisi od nečijeg tuđeg mišljenja. Što se njih tiče, ja ne znam šta je bilo, ko je kome tu šta uradio. Istina je uvek negde na pola - rekao je on.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

Mića se osvrnuo i na Zoricu Marković i njenu priču o estradnim prijateljstvima.

- Ona nema prijatelja na estradi. To se dobro zna, a i ona to sama zna! Inače, estrada je sama po sebi čudna, nema tu prijateljstava, to su sve interesne sfere. Koliko novca imaš , toliko imaš i prijatelja. Estrada je pokretni cirkus.

