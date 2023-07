"MOĆNIK POKUŠAVAO DA ME UVUČE U PROSTITUCIJU" Naša poznata voditeljka SVE PRIZNALA, progovorila o PAKLU koji joj je promenio život

Voditeljka, Jovana Jeremić, često je u žiži javnosti zbog svojih hrabrih izjava i iskrenih priznanja.

Tako je pre izvesnog vremena progovorila o situaciji koja će šokirati Srbiju, rekavši kako je određeni moćnik pokušao da je uveče u kandže prostitucije.

- Ne volim da pričam o tome, ali istina je da su na početku karijere pokušali da me vrbuju za bavljenje elitnom prostitucijom. Ne želim da kažem ime tog čoveka koji je pokušao, ali reći ću samo da sam bila planirana za to, i to na najgori način. To je nešto o čemu nikada nisam pričala. Bila sam planirana za najelitniju prostituciju zato što sam hiperinteligentna. Nuđeno mi je da uđem u taj posao i da radim sa najmoćnijim muškarcima na svetskom nivou - počela je izlaganje Jovane.

- Ta ponuda je došla otvoreno, a ne na uvijen način. Nuđeno mi je čitavo bogatstvo u zamenu za to da budem uvučena u elitnu prostituciju, odnosno da budem žena zadužena za jake muškarce na svetskom nivou, prvenstveno u svetu fudbala. Mene su odabrali za to jer perfektno govorim španski jezik, kao sprski, a i engleski govorim sasvim dobro. Zato su mene planirali za te španske fudbalske krugove.

- To su bili momenti u mojoj karijeri na kojima sam položila ispit. Nekada ću ispričati detaljno šta se sve tu dogodilo, ali mogu sad da kažem da me je taj čovek 12 sati ubeđivao i nudio mi sve na svetu. Još pamtim rečenice koje mi je govorio. Imala sam 24 godine. Tek sam završila fakultet. Oni su i imali info sa Pravnog fakulteta da sam vrhunski inteligentna, kao i da imam tu fatalnu crtu u sebi - nastavila je ispovest Jeremićeva za Jutjub kanal "Inspiracija dana - inspiracija noći".

