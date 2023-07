ŽELJKO SAMARDŽIĆ NIJE PREBOLEO SMRT SINA ZLATKA: Nikada to neću zaboraviti, sahranili smo ga u Nikšiću

Pevač Željko Samardžić i njegova supruga Maja nikada nisu preboleli smrt sina koji je preminuo sa samo tri i po meseca.

Brak i ljubav Željka Samardžića i njegove supruge Maje traje više od četiri decenije. Njih dvoje su odoleli svim preprekama i protivljenjima roditelja i dokazali da je njihova ljubav jača od bilo čega.

foto: Nemanja Nikolić

- Pokupio sam je s mature, ona je tada bila maturantkinja Ekonomske škole, rekao sam joj: 'Ti ideš kući sa mnom'. Inače, ja sam joj i pevao na maturi, postoji i fotografija te večeri. Ona je odmah pristala da pođe sa mnom, ali njeni roditelji su bili protiv naše veze. Muzičari su tada bili na lošem glasu, odmah pored fudbalera i još nekih zanimanja. Međutim, ja sam sve to već za nekih pet-šest dana doveo u red. Njeni su mi govorili da ona želi da studira, a ja sam rekao da to može i pored mene. Ali onda su brzo došla i dečica, to vam je život... Ona nikada nije zažalila zbog svoje odluke. Dan-danas imam odličan odnos s njenom familijom, život sve to nekako namesti - svojevremeno je Željko izpričao za Story.

foto: Zorana Jevtić

Popularni pevač je jednom prilikom otkrio da su doživeli veliki gubitak koji nikada nisu preboleli - sin Zlatko je preminuo kada je imao samo tri i po meseca.

- Očeva porodica je iz Nikšića, tamo smo sahranili malog Zlatka, to je bila tuga za sve nas. Kad god dođe taj mesec, Maja i ja sami podelimo tu tugu i uvek razmišljamo koliki bi bio da je ostao živ, ali to je život. Nikada čovek ne zna šta mu se može desiti u životu. Idete ulicom, pa vas udari auto, a niste se tome nadali. Bio je beba, imao je tri i po meseca, ime sam mu dao Zlatko, po mom kumu koga sam mnogo voleo - rekao je on za Blic i dodao:

foto: Kurir televizija

- Sećam se tog perioda, moja pokojna baba je došla na babine, prvi put da vidi svog praunuka, za nju je bio veliki šok kada se sve desilo. U Crnoj Gori je muška glava velika stvar. Nikada to neću zaboraviti. Familijarno smo išli svi iz Mostara u Nikšić da odradimo te obrede.

Inače, danas, Željko i Maja su ponosni roditelji tri ćerke, koje su im podarile unuke u kojima par uživa.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

01:16 U GODINAMA SAM KAD SE LAKO RASPLAČE, UGLAVNOM ZBOG OVOGA! Željko Samardžić i Kaliopi ukrstili note: Ovo su imali da kažu za duet