OVAKO KRISTIJAN GOLUBOVIĆ ZLOSTAVLJA KRISTINU! Ona ga preklinje da stane, on NASTAVLJA, čuju se urlici i PLAČ! (VIDEO)

Kristina Spalević i Kristijan Golubović su dobili svoje prvo zajedničko dete krajem prošle godine, sina Konstantina, a po svemu sudeći, njihov odnos i dalje je jako turbulentan, što jasno pokazuje snimak njihove svađe koji je isplivao na društvenim mrežama, gde su razmenjene teške reči i uvrede, ali i šokantne optužbe, gde je bivši Zadrugar optužio svoju partnerku da je imala intimne odnose sa nepoznatim muškarcem i bila spremna da mu rodi dete.

Na snimku se čuje, kako se na početku povela priča o Kristininoj prošlosti i bivšim momcima, a sve datira iz perioda dok je bila u srednoj školi, a onda se Golubović razbesneo i izneo do sada nepoznate detalje iz njene veze sa izvesnim muškarcem s kojim je ona navodno bila u Šapcu, tvrdeći da je htela i dete da mu rodi i ludo ga volela, a onda je usledio njen nervni slom, te je krenula da histeriše i viče na njega. Svađa je pretvorena u njene urlike, jecaje i iznošenje prljavog veša.

- Ja kada sam gledao te fukse koje se je*u za gram kokaina, heriona i spida po gajbama sa pet drugara, to što ste vi radili, i ti, to sam ja gledao sa svojih 15 godina. - odbrusio joj je Kristijan, dok je Kristina zanemela zbog njegovih reči i ponovo ga upitala da li je i ona to radila, te je Golubović nastavio sa iznošenjem prljavog veša:

- Da, ti si radila. Eto, ti si radila, u Šapcu si ti radila. Može doći čovek da ti to kaže. Taj s kojim si ti bila, koji te je prskao, napumpao i decu si mu zamalo rodila. E taj isti, kome si sto puta rekla da ga voliš i nemoj da lažeš, imam sto skrinšotova gde mu pričaš isto kao i meni. - izrevoltirano je nastavio Kristijan, dok se Kristina sve vreme sarkastično smejala i negadovala, a u jednom momentu je razbesnela i krenula da histeriše na njega, ponavljajući jedno pitanje "šta tražiš sa mnom bre?!", na šta se Golubović nadovezao: Pa ništa, pa nemoj da lažeš.

Očigledno je ovo i te kako pogodilo bivšu učesnicu Zadruge, te nije prestajala da besni i unezvereno viče na svog partnera, ponovo mu postavljajući pitanje šta je slagala, a u jednm trenutku je zamolila Kristijana da prekine više da je maltretira i izluđuje uz salvu uvreda i psovki, te nastavila da plače i jeca.

- Prekini više da me maltretiraš i izluđuješ, prekini smrade, prekini. - jecala je Kristina.

