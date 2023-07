"MOJ JEDINI GREH JE ŠTO SAM PREVARIO KIJU" Sloba Radanović progovorio bivšoj ženi: POKAJAO SAM SE! Evo šta sve kaže

Sloba Radanović radi punom parom. Skoro svakog dana ima nastupe, a svaki slobodan trenutak koristi da bude sa svojom porodicom, suprugom Jelenom, njihovim sinom i njenom decom iz prvog braka koje gleda kao svoje. Oni su i bili s njim u Crnoj Gori gde je on imao nastupe.

Posle dužeg vremena Sloba je progovorio i o bivšoj supruzi Kristini Kiji Kockar.

- Oni se uvek dodaknu toga da ja morališem, a prevario sam ženu. Pa dobro, nije to baš tako kako oni predstavljaju. Uvek gledaju da nekako njihov greh izgleda manje u odnosu na to moje, a ja sam se za svoje grehove pokajao. Iz korena sam se promenio i možda je to jedini moj greh koji sam imao u životu - rekao je Radanović u emisiji "Ekskluzivno", a onda prokomentarisao i negativne komentare koje dobija na društvenim mrežama.

- Ne doticu me negativni komentari, ljudi koji pišu loše o meni ne mogu da me iznerviraju i da uticu na moje raspoloženje - završio je Radanović.

