"SKUPLJA BODOVE KOD NARODA" Miljana Kulić o Ivanu Marinkoviću i malom Željku, otkrila najveći strah i priznala: Bolno je...

Miljana Kulić gostovala je sinoć u emisiji "Narod pita", gde je govorila o brojnim aktuelnostima u njenom životu.

Ona se osvrnula i na rođendan svog sina Željka Kulića, kome je po prvi put prisustvovao i njegov otacIvan Marinković.

Kulićeva je istakla da je zabrinuta da će se njen sin vezati za Ivana, a da će ga on ostaviti čim prođe medijska pažnja.

- Skluplja sada bodove kod naroda. Mislim da će dok bude imao medijsku pažnju on misliti i na Željka, a kad toga ne bude, da ga neće biti. Mislim da nije zainteresovan. On je došao jednom posle rijalitija, kada je pošao za Leskovac, a onda drugi put za rođendan. Željka sam pitala da li želi kod tate da ide, jer znam kako mu je kad u vrtiću sluša o tuđim očevima. Ne mislim da je iskren. Plašim se da će se Željko vezati za njega. To je bolno, šta ću ako budem morala da lažem dete gde mu je otac? Ne bih mogla da budem takav čovek da ne dopustim Ivanu da vidi svoje dete, ali ako on sam ne preduzme ništa povodom toga, šta da kažem? - rekla je Miljana i dodala:

- Ja njega zovem, on se javi, a volela bih da on to uradi prvi. Dva puta je to uradio nakon izlaska iz rijalitija - ispričala je rijaliti zvezda u emisiji "Narod pita".

