MILOŠ BOJANIĆ HARA CRNOM GOROM! Pevač u punoj snazi poneo sve rekvizite za aktivnosti u vodi: Peraja, maska za ronjenje PAPARACO

Miloš Bojanić skoro celo leto provede na Crnogorskom primorju, gde ima vilu sa apartmanima između Baošića i Bijele.

foto: Petar Aleksić

Pevač obožava more, a kako je nedavno u intervjuu za Kurir izjavio, ima u planu da rasproda sve u Crnoj Gori i da sa ženom živi na brodu i jede samo ono što ulovi.

foto: Petar Aleksić

Ekipa Kurira spazila je Bojanića dok se u popodnevnim časovima rashlađivao u vodi. Oko njega se tada okupilo mnogo dece, koja su bila presrećna što se druže s pevačem. On je bio u fulu opremljen za aktivnosti u vodi, pa je kod sebe imao i peraje i masku za ronjenje.

1 / 3 Foto: Petar Aleksić

S obzirom na to da je njegova vila tik do mora, folker je na plažu došao u kupaćem, odmah uskočio u more i zaronio.

