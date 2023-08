"STAVILA MI JE METU NA ČELO" Bukti rat Filarija i narodne poslanice: Ona ga ismejala što se šminka, on joj brutalno odgovorio

Filip Marinkov, pevač i kantautor poznatiji kao Filarri, odgovorio je poslanici "Narodne stranke" Ivani Parlić koja je na Tviteru postavila njegovu sliku i kritikovala muškarce koji se šminkaju. Marinkov je poručio da mu je "Parlić stavila na neki način metu na čelo i dala vetar u leđa njenim istomišljenicima i ostalim nasilnicima na internetu da urade isto i šire mržnju i nasilje".

- Narodna poslanica Ivana Parlić me osudila i uvredila na društvenoj mreži Tviter. Kao što možete pročitati ona je ovde mene osudila kao muškarca, moj vizuelni identitet i stil kao i način na koji se ja predstavljam na društvenim mrežama. Ovim svojim postupkom je ona meni stavila na neki način metu na čelo i dala vetar u leđa njenim istomišljenicima i ostalim nasilnicima na internetu da urade isto, a to je da šire mržnju i nasilje - naveo je Marinkov.

Kako je rekao, ona je u ovom svom izlaganju iskoristila moj lik kao antipod za promociju takozvane prave muškosti i "samim tim podržala nasilje nad neukalupljenim muškarcima".

foto: Petar Aleksić, Instagram/filarrimusic, BETAPHOTO/AMIR HAMZAGIC

- Samim tim što je izjavila da je nekada sve bilo na muškim plećima ona je ugrozila i prava žena i osporila ih jer su kroz istoriju žene itekako iznele mnoge stvari na svojim leđima. Narodni poslanik ne sme da deli ljude i ljudi koji su na pozicijama jednostavno imaju taj zadatak da pozivaju na mir, toleranciju, na ljubav, na poštovanje različitosti - ocenio je Filarri. Mladi pevač je poručio i da narodni poslanici treba da "šalju poruku da smo svi prihvaćeni bez obzira na pol, seksualnu orijentaciju, veru, naciju..."

- Tako da sam ja ostao jako zatečen tom situacijom gde jedan narodni poslanik koji bi trebalo da se zalaže za svoj narod, da ga štiti od nasilja, isto to nasilje propagira čak i diskriminiše i širi mržnju među ljudima - izjavio je Marinkov.

Dragi muškarci, nekad su sve brige sveta, zemlje i porodice bile na vašim plećima. Danas, sudeći po najezdi reklama u koji me se muški pol šminka, kad nađete pravu nijansu korektora, rešili ste glavnu stvar. Još ako nađete i pravi sjaj za napumpana usta, Bog da vas vidi...😉🤐 pic.twitter.com/YNJi6qbCME — Ivana Parlić (@IvanaParlic) July 31, 2023

Podsetio je na sve tragedije prethodnih meseci u Srbiji.

- Poslednjih par meseci smo svedočili stravičnim događajima od masakra u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" do deteta koje je izvršilo samoubistvo zbog vršnjačkog nasilja u školi do devojke koja je svirepo ubijena Noa i još mnogih drugih... Ja posle svega toga ne mogu da verujem da jedna odrasla i svesna žena koja je na sve to na funkciji naravno narodnog poslanika može da dozvoli sebi da uradi nešto ovako. Bez bilo kakvog preteranog razmišljanja i bez odgovornosti - zaključio je Marinkov.

Parlić je na Tviteru kritikovala muškarce koji se šminkaju tako što je postavila sliku Marinkova. - Dragi muškarci, nekad su sve brige sveta, zemlje i porodice bile na vašim plećima. Danas, sudeći po najezdi reklama u kojima se muški pol šminka, kad nađete pravu nijansu korektora, rešili ste glavnu stvar. Još ako nađete i pravi sjaj za napumpana usta, Bog da vas vidi... - napisala je Parlić.

Odmah su reagovali mnogi tviteraši, a među prvima Goran Miletić, direktor "Beograd Prajda" i reprerka Ivana Rašić alijas Sajsi MC.

kurir.rs/blic

Bonus video:

03:04 SEKA ALEKSIĆ POTPUNO PONIZILA JOVANU JEREMIĆ! Potom oplela po Zvezdama Granda: OVO IM ZAMERA!