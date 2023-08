Poslanica Narodne stranke komentarisala je na društvenim mrežama današnje muškarce, uz fotografiju mladog pevača Filarija, kojeg je publika upoznala na Pesmi za Evroviziju. "Dragi muškarci, nekad su sve brige sveta, zemlje i porodice bile na vašim plećima. Danas, sudeći po najezdi reklama u koji me se muški pol šminka, kad nađete pravu nijansu korektora, rešili ste glavnu stvar. Još ako nađete i pravi sjaj za napumpana usta, Bog da vas vidi, bio je komentar poslanice.

Filip Marinkov, pevač i kantautor poznatiji kao Filarri, prokomentarisao je ovu poruku poslanice Narodne stranke Ivane Parlić u Pulsu Srbije.

- Ovo je bitna stvar i što se tiče nege muškaraca i što se tiče internet nasilja. Ljudi ne mogu da shvate da taj internet nije više neki virtuelni prostor već samo produžetak ovog našeg realnog sveta i da se sve što se tamo izjavljuje vrlo oslikava na ovaj naš realan život. Pa samim tim i moramo paziti šta pričamo - naveo je Filarri.

02:31 TARGETIRALA ME JE, STIŽU MI PRETEĆE PORUKE Filarri udario na Narodnu poslanicu nakon skandalozne izjave: Mora da pazi šta priča

- Nisu me pogodile njene prozivke jer sam ja već dugo u ovom poslu. Sve ono što sam doživeo na TikToku je mene očeličilo. Stvarno više ništa ne može da me uzruja što se desi na internetu, barem ja tako mislim. Ali sam čin toga da neko ko je na državnoj funkciji narodnog poslanika prokomentariše nekoga na taj način, ali i targetira je nedopustiv. Ona na takvoj funkciji stvarno mora da pazi šta priča i kako piše jer posle njenog posta, ja sam dobio stvarno dosta loših komentara i pretećih poruka. Mene to ne pogađa, ali je drugačije kada vam to napiše neki klinac i neka javna figura - rekao je Filarri.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:18 NASILJE RAĐA NASILJE! Zorica Mršević o fenomenu veličanja ubica na društvenim mrežama