"POKAJALA SAM SE ZBOG VELIKOG BRATA!" Enu Popov posle 17 godina proganja i dalje "JORGAN PLANINA": Znali smo da smo na televiziji

Ena Popov, poznata voditeljka i televizijska zvezda, gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je govorila o svom putu u javnom životu, a posebno se dotakla svog učešća u rijaliti programu "Veliki brat" 2006. godine.

- Ja sam sa 14 godina počela da radim na televiziji i to je RTNS današnji RTV. Međutim, definitivno je Veliki brat nešto što me je prikazalo celoj Srbiji. Ja sam tada zaista bila iznenađena kada sam izašla iz kuće koliko je nas ljudi znalo. Taj format tada nije isti format koji danas nazivamo rijalitijem. Ne dešavaju se iste stvari, koncept nije isti. Učesnici su karakterno i vizuelno po ponašanju totalno drugačiji. Mi nismo psovali, jer smo znali da smo na televiziji. Danas se ljudi ponašaju gore nego što bi se ponašali da su u svoja 4 zida gde nema kamera - navela je Popov.

Ipak, Ena je priznala da se u nekim situacijama pokajala zbog svog učešća u "Velikom bratu"

- Jesam, pokajala sam se, to su neke situacija kada posle 17 godina izlaze tekstovi koji su demantovani i pre 17 godina. To me tako iznervira jer je to tada bilo demantovano. Konkretno mislim na jorgan planine. Imam utissak da mi se stalno to ispočitava kao nešto loše, a da nemaju ni za šta drugo da uhvate. Što je dobro, ali danas mi to smeta i pokajem se. Zbog svega ostalog ne. Međutim, ne bih menjala svoj put jer da se takve stvari nisu dešavala možda danas ne bih bila toliko srećna i zadovoljna - rekla je Popov.

