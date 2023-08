"NE ZNAMO GDE IDEMO" Pretužna životna priča Natalije Jokić, bežala od "OLUJE", ostala bez doma sa 7 meseci, desio se HOROR

Natalija Jokić, supruga Nikole Jokića, i pre 28 godina bila je na naslovnim stranama.

Natalija je sa sedam meseci bila na naslovnoj strani srpskih novina i to 6. avgusta 1995. godine.

Dva dana nakon što je počela hrvatska vojska na području tadašnje Republike Srpske Krajine počela je operaciju „Oluja“.

U akciji koja je trajala četiri dana, ubijeno je ili nestalo oko 2.000 Srba, a proterano ih je više od 220 hiljada.

U naručju majke bežala je od „Oluje“, a onda su ih primetili i novinari.

„Mi smo Maćešići. Ovo je Maja, tri i po godine ima. A, ovo Natalija, sedam meseci tek napunila. Prva je beba rođena u ovoj godini, u Krajini“, ispričala je mama Danica za „Večernje novosti“ tada.

Pojasnila je gde je dom koji su morali da napuste.

„Nama je ovo druga bežanija. Živeli smo u Karlovcu. Kada tu više nije bilo života, pobegli smo u Slunj. Sada ponovo bežimo, a ne znamo kud. Znamo da više nema nazad. Ako nas neće Srbija, neko će nas, negde, valjda primiti.“

Navodno porodica Maćešić i dalje u Somboru čuva naslovnu stranu tih novina.

I onda 28 godina kasnije je Natalija na naslovnim stranama kao prelepa supruga najboljeg košarkaša sveta. Zaista je očarala sve i pokazala koliko je jaka.

Jokić je jednom prilikom otkrio kako su se upoznali.

„Upoznali smo se preko zajedničkih drugara. Moje društvo i ja smo izlazili u kafić koji je radio do ponoći, a kad bi se zatvorio, sedeli smo na klupi ispred. Jedne večeri smo bili samo nas dvojica i onda je došla i Natalija. Dopala mi se čim sam je video, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se družili narednih pola godine, možda i duže. Sve to vreme sam skrivao emocije. Kad sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je prećutala“, rekao je Jokić.

Nije im bilo lako, ali ih je put odveo zajedno u SAD.

„Išao sam u srednju ekonomsku školu, a Natalija je trebalo da pođe za Ameriku, već je bila upisala psihologiju na “Seminole State Collegeu”. I bukvalno dva meseca pošto smo počeli da se zabavljamo ona je otputovala.“

