SVI JE ZNAMO PO REČENICI JA SAM MAJKA ŠESTORO DECE Prošla kroz pakao u 7. trudnoći, otkrili joj karcinom, a evo kako danas IZGLEDA

Marina Dančo postala je poznata nakon emisije "Brak na neviđeno", a njena rečenica "ja sam majka šestoro dece, meni treba jak muškarac" i dan danas se citira.

Marina je od učešća u emisiji koju su tokom godina pratii brojni skandali, rodila i sedmo dete, a svi su bili šokirani kada je tada trudna ušla u rijaliti "Zadruga", odakle je brzo izašla.

Svoju decu nije predstavljala javnosti, barem da je neko znao, ali su se pojavila sa njom tokom njenog predstavljanja u "Braku na neviđeno".

1 / 8 Foto: Printscren Pink

Inače, Marina je tokom trudnoće doživela veliki stres kada joj je otkriven rak.

- Za vreme trudnoće mi je otkriven bazocelularni karcinom, on bi mogao da bude benigni, ali ga svrstavaju da je zloćudan. To je u vidu krastice koja se guli i ne zarasta. Vremenom postaneš imun da je on tu - rekla je svojevremeno bivša zadrugarka za "Republiku".

- Postoji lek pošto je to bezazleno, ima krio terapija, samo vađenje, kreme... Samo se isključuje hemoterapija, a to ne doalzi u obzir jer on ne može da metastazira pošto je na površini kože - istakla je ona.

Marina je danas promenila svoj fizički izgled i izgleda mladoliko.

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:44 Bjelogrlić: Veliki uspeh za srpsku kinematografiju