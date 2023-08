SKANDALOZNO! NAPUSTILA TENIS I ZARAĐUJE NA ONLI FANSU! Tamara voza maloletnu decu po gradu i pokazuje im golišave slike žena

Bivša teniserka, a sad tiktokerka Tamara Bojanić, koja se slika i zarađuje putem sajta za odrasle Onli fansu, ne bira način kako da dođe do sve većeg broja pratilaca.

Budući da je popularna na društvenim mrežama i prati je veliki broj ljudi, sad je, po svemu sudeći, krenula i na maloletnu decu.

Naime, objavila je video kako vozi maloletne dečake po gradu i pokazuje im golišave fotografije žena.

"Koliko imate godina", pitao je njen suvozač, a dva dečaka su odgovorili da imaju svega 14 godina.

"Nema veze, dobro je to", nasmejala se Tamara i odmah potom im pokazala fotografiju žene u izazovnoj pozi u krevetu u donjem vešu. U jednom trenutku se čak i neprimerenim rečnikom obratila dečacima: "Danas tenis, sutra p*nis".

Podsetimo, Bojanićeva se bavila do 2016. godine tenisom i predstavljala je veliki talenat. Uspela je još kao tinejdžerka da dođe do plasman na 1024. mesto VTA liste, ali to je ujedno bio i kraj njene priče sa tenisom. Posle prekinute karijere, okrenula se društvenim mrežama, a otvorila je profil na poznatom sajtu za odrasle Onli fens. Sadržaj koji je tu dostupan se plaća, a u Tamarinom slučaju cena je 1.020 dinara (9,99 dolara).

