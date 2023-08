ANABELA ZAINTRIGIRALA FANOVE FANKI DŽIJA POSLE 30 GODINA: Ja sam uvek raspoložena da jubilej obeležimo koncertom, ALI GAGI...

Ove godine grupa "Funky G", čiji je član bila i pevačica Anabela Atijas - slavi 30 godina postojanja, a ekipu Pulsa Srbije je zanimalo da li će biti jubilarnog koncerta, i da li Anabela planira nove pesme.

Anabela može da se pohvali time što je mama, baka, spruga i pevačica, a nas je interesovalo kako uspe da uskladi sve životne uloge.

- Nekad nije lako, organizam vrišti. Moja želja za svim tim, da sve stignem, jače je od onog "lezi, spavak odmori.

A da li i pored svega ima želju da snima nove pesme.

- Ne znam još ništa, volim kad mi se takve stvare dese spontano, u momentu. Shvatila sam da neke stare pesme su i dalje popularne, pa nema potrebe tražiti hleba preko pogače. Ljudi toliko dobro reaguju na te pesme, glupo je narušavati nešto tako prirodno. Glupo je snimati tek tako jer u poslednje vreme, teško prolaze pesme. Srećm, imam neke kojima mog da se pohvalim - kaže Abanela.

Fanki Dži je osnovan pre tri decenije, ali do proslave, po svemu sudeći, neće doći.

- Ja sam deo toga bila i tako će biti do kraja. Grupa ne postoji, ali pesme se pevaju. Drago mi je da opstajemo 30 godina i da smo na zlatnoj sredini. Gagi je odustao od svega, ali ja sam uvek raspoložena za takve stvare. Njega to ne zanima i ja to razumem - istakla je Anabela.

