ONA ĆE BITI PRVA U ISTORIJI RIJALITIJA! Evo ko će zastupati Milenu Kačavendu napolju, šokirala sve: Zamolili su me da ćutim...

Milena Kačavenda, bivša prijateljica drugoplasirane učesnice "Zadruge 6" Ane Ćurčić, ulazi u "Zadrugu 7 - elitu".

Naime, Milena Kačavenda je sada progovorila o svom budućem učešću u rijalitiju "Zadruga 7", pa otkrila ko će je napolju zastupati. Poznato je da je ona predstavljala svoju kumu Anu tokom prethodne sezone rijalitija, a sada je otkrila ko će to biti kada je ona u pitanju i šokirala sve.

foto: Printscreen

- Čuo sam u tvom lajvu na Instagramu da će te veštačka inteligencija zastupati - pitao je voditelj Milenu, a ona je imala spreman odgovor, a potom sve objasnila:

foto: Printscreen/Pink

"Iskreno programeri su me zamolili da ćutim. Moj posao je inače takav da imam jako dobru ekipu, a jedan od njih je dao predlog, pošto je bilo pitanje čiji ću kontakt dati kad uđem i ko će mi biti podrška, a ja sam rekla da ću to biti ja, ostaće veštačka inteligencija, moj avatar koji će pričati. To je jedna vrlo interesantan fora, ja sam videla, moj glas se emituje...ostaće avatar sa brdo informacija za negativce. U svemu sam bila prva. pa tako će biti i sada. Šalu na stranu, dala sam ja kontakte, ali mislim da sam dovoljno sposobna da branim sebe", rekla je Milena za "TV Studio B".

Kurir.rs/Blic

