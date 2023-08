SANDRA AFRIKA NAKON MILETA KITIĆA UDARILA I NA ĐANIJA! Posle ove izjave Mikiša će morati hitno da reaguje!

Posle Mileta Kitića i Radiša Trajković Đani se našao na crnoj listi pevačice Sandre Afrike. Međutim, dok Kitić već duže vremena ne kontaktira sa pevačicom i njenim menadžerkom Mikišom, Đani se baškari na njenoj jahti.

Zbog toga je Sandra Afrika odgovorila na pitanje da li ima crnu listu zabranjenih pevača koji ne mogu na njenu jahtu uključujući i Đanija:

- Nemam listu zabranjenih. Na moju jahtu je svako dobrodošao. Eto, čak i Đani i on dolazi i ne smeta mi. On se druži sa mojim menadžerom i kada ja radim on provodi vreme tamo - govori Sandra za Skandal.

Istina je da s enjih dvoej nakon svađe nisu sreli. Đani je pokušao da zavara tragove i da za medije objasni kako je sa Afrikom sve u redu, međutim, pevačica je javno demantovala sve to i rekla da odnosi i te kako nisu u redu. Međutim, nije isključeno da će se ovog leta sresti na njenoj jahti, pošto je Đani počeo da radi posle boravka u bolnici, a i Sandra ume da zaboravi kada je neko povredi.

Svađa se desila, onog trenutka kada je Afrika u medijima oktirla da Đani nije ispao korektan prema njoj na američkoj turneji. Od tada je prošlo dosta vremena i ništa se nije promenilo. Sad, ako se bude srela sa Đanijem, do kraja leta, videćemo da li će njih dvoje zajedno ostati na jahti ili će neko od njih dvoje završiti u moru.

