SKINULA SE PEVAČEVA TRUDNA SUPRUGA! Katarina pokazala kako izgleda u DRUGOM stanju, mreže se usijale zbog fotke sa plaže! (FOTO)

Pevač Ljuba Perućica njegova supruga Katarina čekaju svoje prvo dete, a ona po svemu sudeći svakodnevno uživa u trudnoći.

Katarina i Ljuba sada uživaju na moru, a nekadašnja voditeljka je pokazala kako izgleda u kupaćem u drugom stanju i time oduševila svoje pratioce na Instagramu.

foto: Printscreen Instagram

Ljubina žena snimila je trudnički stomak, a tom prilikom dobila je brojne komplimente na račun svoje linije.

- Dragi prijatelji, porodica Perućica će postati bogatija za još jednog člana. Dugo smo ovo želeli i jako se radujemo svemu što dolazi! Hvala gospodu Bogu - napisali su nedavno Katarina i Ljuba u objavi.

foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Ljuba i Katarina izgovorili su sudbonosno „da“ pre nešto više od tri godine, a kako mnoge kolege tvrde bila je to svadba za pamćenje.

- Poprilično sam se napio za svoju svadbu, jednog dela se čak i ne sećam, a to je šampanjac. Ja sam dan posle pitao zašto nije bilo šampanjca, a moja žena mi je odgovorila kako je bio i da imamo kod kuće flaše sa našim imenima. Ja se toga ne sećam (smeh), to je jedini deo koji ne znam da je bio. Ceo dan sam bio veseo, niko nije primetio da sam ja popio jer sam inače veseo. To je bila mala crna rupa- priznao je Perućica kroz smeh.

Kurir.rs/Blic

