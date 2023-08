SNIMA SE FILM O JOŠ JEDNOJ ZVEZDI 90-IH! Ivan Gavrilović otkrio sve detalje, poznati glumac će igrati glavnu ulogu

Ivan Gavrilović otkrio je da se o njemu snima film, a kako kaže, voleo bi da njegov lik igra mladi glumac Pavle Mensur.

- Na festival me je pozvao izvršni producent festivala i reditelj Marko Jovičić. Imamo u planu da realizujemo zajednički projekat i nadam se da će se to ostvariti. To što radimo je film o mom životu! Mnogima će biti interesantno da vide šta se sve dešavalo devedesetih, kako smo mi pevači preživljavali sankcije, kako smo stvarali pesme, kako smo živeli u krugu kriminalaca i žestokih momaka sa beogradskog asfalta... Potom i kako smo preživeli bombardovanje, pa sve do toga kako smo politički skinuti sa scene kao da smo najveće đubre. Međutim, publika koja nas voli posle mnogo godina vratila je našu muziku - priča Gavrilović i otkriva koga sve priželjkuje da vidi u glumačkoj postavi:

foto: Kurir Televizija

- Voleo bih da me u filmu iz mlađih dana glumi Pavle Mensur. Ima mnogo dobrih mladih glumaca, među njima je i Saša Đurašević, divan mladi čovek rodom iz Ivanjice. Oni dobro glume, ali moraće da nauče i da đuskaju kao što sam ja u spotu za pesmu "200 na sat". U filmu ću se pojaviti i ja, igraću sebe iz ovog perioda.

Gavrilović kaže da se čuje sa denserom Husom iz grupe "Bit strit", koji ovih dana glumi Džeja Ramadanovskog u filmu o tom legendarnom pevaču.

- U kontaktu sam sa Husom, koji trenutno snima film "Nedelja". Kaže mi da nije ni svestan kako sve to uspeva da odglumi i da je u nekim situacijama bolji i od pravih glumaca. Verujem mu to jer je on, isto kao i Džej, "preživeo" beogradske ulice i poznat mu je taj način života - priča Ivan za medije i dodaje da je i sam bio blizak sa pokojnim folkerom:

foto: Kurir televizija

- Sa Džejom sam se dosta družio i znam celu njegovu priču. Mislim da će Husa dobro izneti tu ulogu, film će biti veoma interesantan. Reč je o periodu od njegovog boravka u domu, pa sve do 1991, kada je postao zvezda i održao prvi veliki solistički koncert na Tašu. Nadam se da će i moj film biti tako dobar!

Kurir.rs/Informer

